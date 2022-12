A szakember az M1 aktuális csatornán hétfőn este elmondta, hogy a bravúros, csoportgyőzelmet jelentő őszi Európa-liga szerepléssel a magyar bajnok játékosainak értéke egyébként is nőtt, Laidounié azonban még inkább, miután a katari vb-n a tunéziaiak mindhárom meccsén pályára lépett, összesen 245 percet játszott, ráadásul a Dánia elleni találkozón a meccs legjobbjának is megválasztották.

"Az, hogy egy játékos egy világbajnoki csoportmérkőzésen a mezőny legjobbja tudott lenni az minimum ötven százalékkal emelhette az ő piaci értéket" - jegyezte meg Paunoch Péter, aki arra számít, hogy az FTC-nél több klub is ajánlatot tesz majd a középpályásért, aki akár már januárban, vagy nyáron nagyon komoly összegért válthat klubot. - "Az én véleményem szerint egy öt és tíz millió euró közötti összeg teljesen reális lehet egy ilyen teljesítmény után."

A mértékadó transfermarkt honlapja szerint 4 millió euró Laidouni piaci értéke, Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója pedig korábban arról beszélt, hogy a klub csak megfelelő összegű ajánlat esetén lenne hajlandó tárgyalni játékosa eladásáról, s annak az FTC és a futballista számára is előnyösnek kell lennie.