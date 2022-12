A vezető portugál sportlap, az A Bola azt fejtegeti, hogy Cristiano Ronaldónak már nincs helye a válogatott kezdőcsapatában. A lap online kiadásában megszavaztatta az olvasókat a következő kérdésben: Cristiano Ronaldo továbbra is kezdő maradjon-e a válogatottban? A voksolás eredménye pedig nem is lehetett volna egyértelműbb, az olvasók 70 százaléka ugyanis nemmel szavazott, és csak 30 százalékuk vélte úgy, hogy továbbra is a kezdőcsapatban lenne a kapitány helye.

Forrás: Nemzeti Sport