Foci VB 2022 7 órája

A szobájukat sem hagyhatják el a franciák beteg játékosai

Raphaël Varane és Ibrahima Konaté is megbetegedett a franciáktól, két nappal az Argentína elleni vb-döntő előtt. Adrien Rabiot és Dayot Upamecano már a Marokkó elleni elődöntőt is kihagyták, Kingsley Coman is belázasodott. A legfrissebb hírek szerint a beteg labdarúgókat a többiektől elkülönítik, még a szobájukat sem hagyhatják el.

Nemzeti Sport Nemzeti Sport

Tovább terjed a vírus a francia válogatottban. Dayot Upamecano és Adrien Rabiot állítólag jobban van, azonban Kingsley Coman belázasodott és újabb két játékos, Raphaël Varane és Ibrahima Konaté is kidőlt. Randal Kolo Muani azt mondta, hogy a betegeket elkülönítették a szobájukban. „A betegek a szobájukban maradnak. Az orvosok foglalkoznak velük, mi pedig távolságot tartunk” – nyilatkozta a Marokkó elleni 2–0-s győzelem második francia góljának szerzője. Ousmane Dembélé szerint a csapat nem fél. „Elővigyázatosak voltunk és úgy gondolom, mindenki készen áll” – idézi a Barcelona támadóját is a BBC. Didier Deschamps szövetségi kapitány szerdán azt nyilatkozta, Upamecano és Rabiot is jól lesznek a döntőre. A két kezdő belső védő, Varane és Konaté kiesése komoly gond lehet a kezdőcsapat kialakításakor, hiszen Upamecanóval együtt így már három francia belső védő küzd egészségügyi problémákkal a finálé előtt. Forrás: Nemzeti Sport

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!