A csaknem egy hónapos csúcs­esemény több szempontból is egyedülálló lesz: egyrészt a Közel-Keleten először rendeznek vb-t – a helyszínkijelölést számos kritika érte a feltételezett korrupció, a futballtradíció hiánya, valamint az emberi jogoknak a létesítmények építése során is tapasztalt sérülése miatt –, másrészt először fordul elő, hogy télen bonyolítják le a tornát. Ezek a körülmények mindenképpen befolyásolják a vb alakulását.

A futballistáknak nem a 28–33 Celsius-fok közötti nappali hőmérséklet fog gondot okozni, hanem inkább az, hogy éjszaka sem hűl le a levegő 22 foknál jobban. Éppen azért tették át a tornát télre, mert nyáron még elviselhetetlenebb a hőség. Ennek előnye lehet, hogy a labdarúgók még nincsenek „kifacsarva”, hiszen csak az idény közepén járnak, ami színvonalas összecsapásokat ígér. Ugyanakkor az minden válogatott számára probléma, hogy a bajnokságok csak egy héttel a vb-rajt előtt álltak le, így a megszokott háromhetes felkészülés helyett csupán öt-hat nap állt rendelkezésre.

Az elmúlt négy tornán mindannyiszor európai siker született, sorrendben az olaszok, a spanyolok, a németek és legutóbb a franciák révén, ilyen hosszú kontinentális sikerszériára pedig még nem volt példa. Ráadásul ezeken az eseményeken a nyolc döntős közül csak 2014-ben Argentína volt nem európai.

Az öt diadalával rekorder Brazíliának viszont minden esélye megvan, hogy megtörje az európai dominanciát: a selejtezősorozat 17 mérkőzésén veretlen maradt, s az elmúlt három év 29 találkozóján is csak egyszer kapott ki, a tavalyi, hazai rendezésű Copa America döntőjében. Éppen akkori legyőzője, az ősi rivális Argentína lehet a nagy ellenfele ezen a vb-n. Az argentin csapat 2019-ben, 36 mérkőzéssel ezelőtt kapott ki legutóbb (két meccsre van attól, hogy megdöntse az olaszok 2018 és 2021 között felállított világcsúcsát), ráadásul a csapatnak pluszmotivációt jelenthet, hogy szupersztárja, Lionel Messi a rekordbeállítást jelentő, ötödik, egyben utolsó vb-jére készül, és ez lesz az utolsó alkalma, hogy világbajnoki címre vezesse a nemzeti együttest. Európából a címvédő franciák mellett a spanyolok, az angolok és a németek tűnnek esélyesnek.

A torna 64 mérkőzésből álló sorozata tehát holnap a házigazda Katar és Ecuador összecsapásával kezdődik. A két csapat eddig három mérkőzést vívott (Dohában 1-1, 1-2, illetve 4-3-as eredmény született), egyaránt barátságos alapon. Katar vb-újoncként várja a fellépést, Ecuador viszont már tizedik világbajnoki mérkőzésére készül.