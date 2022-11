A hollandok az eddig pont nélkül álló és a csoportkör után már biztosan búcsúzó házigazda katariakkal találkoznak, és a papírforma mellett az eddig nyújtott játék is az európai csapat győzelmét ígéri. A két válogatott még nem mérkőzött meg egymással, Hollandia viszont 24 éve és 26 meccse veretlen (20 győzelem és 6 döntetlen), amikor először találkozik egy nemzet csapatával.

A hollandok történetük során mind az öt vb-mérkőzésüket megnyerték ázsiai zónából érkezett ellenféllel szemben 14-3-as gólkülönbséggel, míg összesen 14 találkozón csupán egyszer kaptak ki, az ausztráloktól 2008-ban, Eindhovenben. Katar legutóbbi négy meccsén veretlen ugyan európai rivális ellen, de a hollandok szintjétől azért messze elmarad a Bulgária, Albánia, Azerbajdzsán, Szlovénia négyes. Előbbi kettőt legyőzte a vb-rendező, utóbbi kettővel döntetlent játszott. Amikor a világranglistán top 50-ben lévő európai gárdával találkozott Katar, akkor legutóbbi öt meccsén alulmaradt, 1-18-as gólkülönbség mellett.

A négypontos Hollandiának a győzelem és a döntetlen is biztos továbbjutást jelent, de vereségnél sincs minden veszve, bár abban az esetben számolgatásra is kényszerülhet, amitől minden bizonnyal szívesen eltekintenének a narancsmezesek. A csoport másik összecsapásán ennek megfelelően nagyobb a tét, ott azonban a pontelőnnyel bíró Ecuadornak már a döntetlen is elég, hogy Szenegál előtt maradjon.

A dél-amerikaiak esélyeit csökkenti, hogy eddigi két meccsükön mindkétszer alulmaradtak a szenegáli csapattal szemben, az viszont mellettük szól, hogy legutóbbi 17 mérkőzésükből 6 győzelem és 10 döntetlen mellett csupán egyszer szenvedtek vereséget.

Gustavo Alvaro, az ecuadoriak argentin szövetségi kapitánya a hollandokkal szemben elért döntetlen eufóriájában figyelmeztetett: Szenegál ellen még nagyobb csata vár rájuk, amelyben főszerepet kaphat fiatal csapata egyetlen rutinos, vb-tapasztalatokkal bíró játékosa, a gólerős Enner Valencia, tekintve, hogy a "többiek még gyerekek". A tornán már háromgólos Valencia azonban nincs százszázalékos állapotban, mert Katar ellen kisebb térdsérülést szenvedett.

Alvaro kollégája, a szenegáli Aliou Cissé azt emelte ki, hogy játékosainak az eddigieknél is nagyobb koncentrációra lesz szükségük, mert győzelemmel akarnak a tizenhat közé kerülni.

A csoport, 3. forduló:

Hollandia-Katar, al-Hor 16.00

A várható kezdőcsapatok:

Hollandia: Andries Noppert - Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké - Denzel Dumfries, Steven Berghuis, Frenkie de Jong, Daley Blind - Cody Gakpo - Steven Bergwijn, Memphis Depay.

Katar: Mesaal Barsam - Pedro Miguel, Bualem Huhi, Abdelkarim Hasszan - Iszmail Mohammad, Abdulaziz Hatem, Asszim Madibo, Hasszan Al-Hajdosz, Homam Ahmed - Almoez Ali, Mohamed Muntari.

Ecuador-Szenegál, al-Rajjan (Halifa Stadion) 16.00

A várható kezdőcsapatok:

Ecuador: Hernán Galíndez - Jackson Porozo, Félix Torres, Piero Hincapié - Ángelo Preciado, Sebas Méndez, Moisés Caicedo, Pervis Estupinán - Gonzalo Plata, Jeremy Sarmiento - Michael Estrada.

Szenegál: Édouard Mendy - Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs - Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy, Idrissa Gueye, Krépin Diatta - Boulaye Dia, Famara Diédhiou.