A két együttes eddig csak egy nemhivatalos mérkőzésen találkozott, és az is közel nyolcvan éve volt. Irán 1943. január 9-én Teheránban 1-0-ra legyőzte Angliát, az összecsapást azonban utóbbiak nem ismerték el hivatalos válogatott fellépésnek. Így az angolok sorozatban ötödször is vb-n csapnak össze először egy riválissal. Ezeken Trinidad és Tobagót (2006), valamint Panamát (2018) legyőzték, viszont gól nélküli döntetlent játszottak Algériával (2010) és Costa Ricával (2014).

Az erőviszonyokat és az esélyeket jól jellemzi, hogy Anglia veretlen az ázsiai zónába tartozó riválisokkal szemben (6 győzelem és 4 döntetlen), miközben az irániak vb-meccseken nyeretlenek (2 döntetlen és 6 vereség) az európai csapatokkal vívott találkozókon. Az ázsiaiak ezen a nyolc meccsen összesen háromszor voltak eredményesek. Portugáliával viszont 2018-ban 1-1-re végeztek, ami figyelmeztető lehet a Nemzetek Ligájában - a magyarokkal azonos csoportban - gyengén szereplő, s az A divíziótól nyeretlenül búcsúzó angolok számára.

A várható kezdőcsapatok:

Anglia:

Pickford - Trippier, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Bellingham - Sterling, Mount, Foden - Kane

Irán:

Bejranvand - Moharrami, Puraligandzsi, Hosszein, Mohammadi - Nurollahi, Ezatolahi, Hadzsafi - Dzsahanbahs, Taremi, Amiri



A helyszín:

A világbajnokság nyolc létesítményéből egyedüliként a Halifa Stadion nem teljesen új, hanem felújított.



A 1976-ban megnyitott, majd 2005-ben, továbbá 2014 és 2017 között felújított multifunkcionális aréna - amely magában foglalja az Aspire Akadémiát és a Hamad Vizesközpontot is - a vb helyszínei közül egyedüliként gazdag sportmúltra tekint vissza.

Az eredetileg 20 ezres stadiont a 2006-os Ázsia Játékokra bővítették 40 ezresre, ezt követően már nemcsak labdarúgásra használták, hanem például itt rendezték az atlétikai Gyémánt Liga dohai versenyét is. A 2011-es Ázsia Kupa központi helyszíne volt, így a döntő otthonául is szolgált, melyet Japán nyert meg.

Bár a 68 ezresre bővítését elvetették, az újabb felújítási munkálatok után 2017 májusában nyitotta meg újra a kapuit. Azóta 2019-ben otthont adott az atlétikai világbajnokságnak és a Liverpool diadalát hozó klubvilágbajnokság döntőjének.

A katari vb harmadik legnagyobb stadionja a 45 416 fős befogadóképességével, a hat csoportmeccsen és a nyolcaddöntőn túl a bronzmérkőzés helyszíne lesz.

A küzdő felek bemutatása:

Anglia:

Területe: 130 279 négyzetkilométer

Népesség: 56,5 millió

Főváros: London

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1863

FIFA-tag: 1905 óta

Mezszín: fehér-piros

Út a vb-ig: az európai selejtező I csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 15

Legnagyobb sikerek: világbajnok (1966), Európa-bajnoki ezüstérmes (2021), Nemzetek Ligája-bronzérmes (2019)

FIFA-világranglista: 5.

Szövetségi kapitány: Gareth Southgate (2016 szeptembere óta)



A keret:

mezszám: név: születési idő: klub: válogatottság/gól:

kapusok:

1 Jordan Pickford 1994.03.07. Everton 45/ 0

13 Nick Pope 1992.04.19. Newcastle United 10/ 0

23 Aaron Ramsdale 1998.05.14. Arsenal 3/ 0

védők:

2 Kyle Walker 1990.05.28. Manchester City 70/ 0

3 Luke Shaw 1995.07.12. Manchester United 23/ 3

5 John Stones 1994.05.38. Manchester City 59/ 3

6 Harry Maguire 1993.03.05. Manchester United 48/ 7

12 Kieran Trippier 1990.09.19. Newcastle United 37/ 1

15 Eric Dier 1994.01.15. Tottenham Hotspur 47/ 3

16 Conor Coady 1993.02.25. Everton 10/ 1

18 Trent Alexander-Arnold 1998.10.07. Liverpool 17/ 1

21 Ben White 1997.10.08. Arsenal 4/ 0

középpályások:

4 Declan Rice 1999.01.14. West Ham United 34 /2

8 Jordan Henderson 1990.06.17. Liverpool 70/ 2

14 Kalvin Phillips 1995.12.02. Manchester City 23/ 0

19 Mason Mount 1999.01.10. Chelsea 32/ 5

20 Phil Foden 2000.05.28. Manchester City 18/ 2

22 Jude Bellingham 2003.06.29. Borussia Dortmund 17/ 0

25 James Maddison 1996.11.13. Leicester City 1/ 0

26 Conor Gallagher 2000.02.06. Chelsea 4/ 0

támadók:

7 Jack Grealish 1995.09.10. Manchester City 24/ 1

9 Harry Kane 1993.07.28. Tottenham Hotspur 75/51

10 Raheem Sterling 1994.12.08. Chelsea 79/19

11 Marcus Rashford 1997.10.31. Manchester United 46/12

17 Bukayo Saka 2001.09.05. Arsenal 20/ 4

24 Callum Wilson 1992.02.27. Newcastle United 4/ 1



Irán:

Területe: 1 648 195 négyzetkilométer

Népesség: 86,8 millió

Főváros: Teherán

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1920

FIFA-tag: 1948 óta

Mezszín: fehér-piros

Út a vb-ig: az ázsiai A csoport győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 5

Legnagyobb sikerek: Ázsia-bajnok (1968, 1972, 1976)

FIFA-világranglista: 20.

Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz (portugál, 2022 szeptembere óta)



A keret:

mezszám: név: születési idő: klub: válogatottság/gól:

kapusok:

1 Alireza Bejranvand 1992.09.21. Persepolis 53/ 0

12 Pajam Niazmand 1995.04.06. Sepahan 1/ 0

22 Amir Abedzadeh 1993.04.26. Ponferradina 11/ 0

24 Sejed Hosszein Hosszeini 1992.06.30. Esteghlal 7/ 0

védők:

2 Sadeh Moharrami 1996.03.01. Dinamo Zagreb 22/ 0

3 Ehszan Hadzsafi 1990.02.25. AEK Athén 122/ 7

4 Sodzse Halilzadeh 1989.05.14. al-Ahli 26/ 1

5 Milad Mohammadi 1993.09.29 AEK Athén 46/ 1

8 Morteza Puraligandzsi 1992.04.19. Persepolis 47/ 3

13 Hosszein Kanaanizadegan 1994.03.23. al-Ahli 36/ 2

15 Ruzbeh Cesmi 1993.07.24. Esteghlal 20/ 1

19 Madzsid Hosszeini 1996.06.20. Kayserispor 19/ 0

23 Ramin Rezajan 1990.03.21. Sepahan 47/ 2

25 Abolfazl Dzsalali 1998.06.26. Esteghlal 4/ 0

középpályások:

6 Szaed Ezatolahi 1996.10.01. Vejle 48/ 1

7 Alireza Dzsahanbahs 1993.08.11. Feyenoord 65/13

11 Vahid Amiri 1988.04.02. Persepolis 69/ 2

14 Saman Goddosz 1993.09.06. Brentford 34/ 2

16 Mehdi Torabi 1994.09.10. Persepolis 37/ 6

17 Ali Golizadeh 1996.03.10. Charleroi 27/ 6

18 Ali Karimi 1994.02.11. Kayserispor 14/ 0

21 Ahmad Nurollahi 1993.02.01. Shabab al-Ahli 27/ 3

támadók:

9 Mehdi Taremi 1992.07.18. Porto 61/28

10 Karim Anszarifard 1990.04.03. Omonia Nicosia 95/29



20 Sardar Azmun 1995.01.01. Bayer Leverkusen 65/41



A csoport esti (20) találkozóján Wales az Egyesült Államokkal találkozik, amely ellen az eddigi két barátságos összecsapásukon gólképtelennek bizonyult: 2003 májusában San Joséban 2-0-ra kikapott, majd 2020 novemberében Swansea 0-0-ra végzett házigazdaként. A walesi kispadon utóbbi meccsen mutatkozott be Rob Page szövetségi kapitány, aki kilenc nappal előtte kapott akkor még csak ideiglenes megbízatást.

Az amerikaiak 21 vb-mérkőzésükön nem alkottak maradandót európai riválissal szemben (3 győzelem, 5 döntetlen és 13 vereség), viszont a brit csapatok ellen lényegesen jobb a mutatójuk (7 győzelem, 5 döntetlen és 11 vereség). Győzelmeik során az angolokat kétszer múlták már felül, a skótokat háromszor sikerült, az északíreket és a walesieket pedig egyszer-egyszer.

Az amerikaiak legutóbbi öt meccsükön három döntetlen és egy vereség mellett csak egyszer nyertek, akkor is csupán a jelenlegi világranglistán 173. helyezett Grenadát győzték le. A formát tekintve a walesiek sem csillogtak a közelmúltban, bár a Nemzetek Ligája A divíziójában azért magasabb a színvonal, mint amellyel az amerikaiak találkozhattak. Az egy döntetlen és öt vereség - mind az öt alkalommal minimális különbség döntött - azonban így is elmaradt a walesiek várakozásától, akik ezzel kiestek a másodosztályba, a vb-kvalifikációval azonban kárpótolták magukat.

A várható kezdőcsapatok:

Egyesült Államok:

Turner - Dest, Zimmerman, Long, A. Robinson - Adams, McKennie, Aaronson - Reyna, Ferreira, Pulisic

Wales:

Hennessey - C. Roberts, Ampadu, Rodon, B. Davies, N. Williams - Allen, Ramsey - Bale, Moore, Jame



A helyszín:



A vb stadionjai közül az Ahmad bin Ali az egyetlen teljesen újjáépített létesítmény.



A 21 282 néző befogadására alkalmas elődjét 2003-ban nyitották meg, majd 2015-ben lebontották, de a 90 százalékát felhasználták az új aréna kivitelezése során. A 44 740 férőhelyes új stadiont 2020-ban adták át, majd egyik otthona volt tavaly februárban a klubvilágbajnokságnak.

Az Ahmad bin Ali Stadion két klub - az al-Rajjan SC és az al-Haritijat SC - otthonául szolgál, a vb után a befogadóképességét 21 ezresre csökkentik.

A küzdő felek bemutatása:

Egyesült Államok:

Területe: 9 833 520 négyzetkilométer

Népesség: 331,9 millió

Főváros: Washington

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1913

FIFA-tag: 1914 óta

Mezszín: fehér-sötétkék

Út a vb-ig: a CONCACAF-zóna harmadik helyezettjeként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 10

Legnagyobb sikerek: vb-elődöntő (1930), Arany Kupa-győztes (1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017, 2021), Konföderációs Kupa-ezüstérmes (2009), Copa America-negyedik (1995, 2016), olimpiai ezüstérmes (1904)

FIFA-világranglista: 16.

Szövetségi kapitány: Gregg Berhalter (2018 decembere óta)



A keret:

mezszám: név: születési idő: klub: válogatottság/gól:

kapusok:

1 Matt Turner 1994.06.24. Arsenal 20/ 0

12 Ethan Horvath 1985.06.09. Luton Town 8/ 0

25 Sean Johnson 1989.05.31. New York City FC 10/ 0

védők:

2 Sergino Dest 2000.11.03. AC Milan 19/ 2

3 Walker Zimmerman 1993.05.19. Nashville SC 33/ 3

5 Antonee Robinson 1997.08.08. Fulham 29/ 2

13 Tim Ream 1987.10.05. Fulham 46/ 1

15 Aaron Long 1992.10.12. New York Red Bullas 29/ 3

18 Shaq Moore 1996.11.02. Nashville SC 15/ 1

20 Cameron Carter-Vickers 1997.12.31. Celtic Glasgow 11/ 0

22 DeAndre Yedlin 1993.07.09. Inter Miami 75/ 0

26 Joe Scally 2002.12.31. Borussia Mönchengladbach 3/ 0

középpályások:

4 Tyler Adams 1999.02.14. Leeds United 32/ 1

6 Yunus Musah 2002.11.29. Valencia 19/ 0

8 Weston McKennie 1998.08.08. Juventus 37/ 9

11 Brenden Aaronson 2000.10.22. Leeds United 24/ 6

14 Luca de la Torre 1998.05.23. Celta Vigo 12/ 0

17 Cristian Roldan 1995.06.03. Seattle Sounders 32/ 0

23 Kellyn Acosta 1995.07.24. Los Angeles FC 53/ 2

támadók:

7 Giovanni Reyna 2002.11.13. Borussia Dortmund 14/ 4

9 Jesús Ferreira 2000.12.24. FC Dallas 15/ 7

10 Christian Pulisic 1998.09.18. Chelsea 52/21

16 Jordan Morris 1994.10.26. Seattle Sounders 49/11

19 Haji Wright 1998.03.27. Antalyaspor 3/ 1

21 Timothy Weah 2000.02.22. Lille 25/ 3

24 Josh Sargent 2000.02.20. Norwich City 20/ 5



Wales:

Területe: 20 779 négyzetkilométer

Népesség: 3,3 millió

Főváros: Cardiff

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1876

FIFA-tag: 1910 óta

Mezszín: piros-fehér

Út a vb-ig: az európai selejtező E csoportjának második helyezettjeként a pótselejtezőn Ausztriát és Ukrajnát felülmúlva jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 1

Legnagyobb sikerek: vb-negyeddöntő (1958), Eb-elődöntő (2016)

FIFA-világranglista: 19.

Szövetségi kapitány: Rob Page (2020 novembere óta)



A keret:

mezszám: név: születési idő: klub: válogatottság/gól:

kapusok:

1 Wayne Hennessey 1987.01.24. Nottingham Forest 106/ 0

12 Danny Ward 1993.06.22. Leicester City 26/ 0

21 Adam Davies 1992.07.17. Sheffield United 3/ 0

védők:

2 Chris Gunter 1989.07.21. Wimbledon 109/ 0

3 Neco Williams 2001.04.13. Nottingham Forest 23/ 2

4 Ben Davies 1993.04.24. Tottenham Hotspur 74/ 1

5 Chris Mepham 1997.11.05. Bournemouth 33/ 0

6 Joe Rodon 1997.10.22. Rennes 30/ 0

14 Connor Roberts 1995.09.23. Burnley 41/ 3

15 Ethan Ampadu 2000.09.14. Spezia 37/ 0

17 Tom Lockyer 1994.12.03. Luton Town 14/ 0

24 Ben Cabango 2000.05.30. Swansea City 5/ 0

középpályások:

7 Joe Allen 1990.03.14. Swansea City 72/ 2

8 Harry Wilson 1997.03.22. Fulham 39/ 5

10 Aaron Ramsey 1990.12.26. Nice 75/20

16 Joe Morrell 1997.01.03. Portsmouth 30/ 0

18 Jonny Williams 1993.10.09. Swindon Town 33/ 2

22 Sorba Thomas 1999.01.25. Huddersfield Town 6/ 0

23 Dylan Levitt 2000.11.17. Dundee United 13/ 0

25 Rubin Colwill 2002.04.27. Cardiff City 7/ 1

26 Matthew Smith 1999.11.22. Milton Keynes Dons 19/ 0

támadók:

9 Brennan Johnson 2001.05.23. Nottingham Forest 15/ 2

11 Gareth Bale 1989.07.16. Los Angeles FC 108/40

13 Kieffer Moore 1992.08.08. Bournemouth 28/ 9

19 Mark Harris 1998.12.29. Cardiff City 5/ 0

20 Daniel James 1997.11.10. Fulham 38/