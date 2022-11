Dohából bejelentkezve, első élő beszámolójában a szakember hozzátette: Spanyolország szintén beleszólhat a dobogós helyek sorsába, ahogy - meglepetést okozva - Anglia és Hollandia is.

Luis Enrique csapata az E csoportban Németországgal, Japánnal és Costa Ricával találkozik.

A tréner első elő bejelentkezését körülbelül 150 ezer drukker követte a Twitch nevű platformon, s a szurkolók kérdéseket is feltehettek - írta a Mundo Deportivo című sportlap.

Luis Enrique azt is elmondta, hogy ha nem Spanyolország nyeri a vb-t, akkor leginkább az argentinok végső sikerének örülne.

"Várom a javaslatokat, mit tegyek, ha megnyerjük a világbajnokságot. Bár a feleségemnek ez nem tetszik, de akár befestethetem a hajamat vagy szúrathatok magamnak egy piercinget" - adott ötleteket a szurkolóknak az 52 éves szövetségi kapitány.