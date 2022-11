VILÁGBAJNOKSÁG, KATAR

1. FORDULÓ, HÉTFŐI PROGRAM

A-CSOPORT

SZENEGÁL–HOLLANDIA 2–0

Doha, al-Tumama Stadion. V: Sampaio (brazil)

SZENEGÁL: E. Mendy – Sabaly, Koulibaly, P. Cissé, A. Diallo (Jakobs, 62.) – Gueye, N. Mendy, Kouyaté – Diatta, Dia, Sarr. Szövetségi kapitány: Aliou Cissé

HOLLANDIA: Noppert – Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké, Blind – F. de Jong, Berghuis (Koopmeiners, 79.) – Gakpo (De Roon, 90+4.) – Bregwijnn (Klaassen, 79.), Janssen (Depay, 62.) Szövetségi kapitány: Luis Van Gaal

Gólszerző: Gakpo (84.), Klaassen (90+9.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az A-csoport favoritja, Hollandia is megkezdte szereplését Louis van Gaal szövetségi kapitány irányításával a katari világbajnokságon, ellenfele pedig az Afrika-kupa-győztes, de a vb előtt legjobbját, Sadio Manét sérülés miatt elvesztő Szenegál volt. Utóbbi kezdőcsapatában nem volt meglepetés, a hollandoknál a nem százszázalékos Memphis Depay kimaradt, helyére azonban kisebb meglepetésre a belga élvonalban futballozó Vincent Janssen került be a támadósorba.

A meccs előtt arra lehetett számítani, hogy Szenegál visszaáll majd, a hollandok pedig folyamatos nyomás alatt tartják ellenfelüket, de az afrikai csapat nem így gondolta, s az első játékrészben rengeteg lövéssel próbálkozott, volt jó pár kifejezetten szép labdakihozatala, és meg a sikeres passzok tekintetében közel maradt Hollandiához. Az első félidő első felében Cody Gakpo és Frenkie de Jong előtt is adódott egy-egy lehetőség a hollandok részéről, de mindketten hezitáltak a lövésnél, míg a túloldalon Ismaila Sarr azon lövése volt a legveszélyesebb, amibe Virgil van Dijk tette bele a fejét – így lett szöglet. A szünetig végül nem esett gól, de a tempóra, a színvonalra és a hangulatra sem lehetett panaszunk.

A második félidőt jóval szervezettebben, összeszedettebben kezdték a hollandok, és Van Dijk révén rövid időn belül kétszer is veszélyeztettek fejjel, de a szenegáli csapat ekkor sem állt teljesen vissza, folytatta alapjátékát, sőt: az 59. percben Krépin Diatta lőhetett veszélyes helyről (csak „eltörte” a labdát), bő öt perccel később pedig Boulaye Dia tornáztatta meg a válogatottban debütáló Andries Noppertet. Hiába jött be nem sokkal később a barcelonai Memphis Depay is a hollandokhoz, Van Gaal csapata a támadóharmadban továbbra is szenvedett, bő 80 percig kaput eltaláló kísérletig sem jutott el.

Aztán jött a hajrá, azon belül is a 84. perc, amikor Frenkie de Jong beívelésére jött a szenegáli kapus, Edouard Mendy, de nem ért oda időben, ugyanis megelőzte őt Cody Gakpo, aki a kapuba fejelt (0–1). Két perc sem telt el, amikor Szenegál már egyenlíthetett volna, de Noppert újabb bravúrt mutatott be. A hátralévő időben Hollandia megtartotta vezetését, sőt: a 99. percben a csereként beálló Davy Klaassen s megnyerte első csoportmeccsét. 0–2

Forrás: nemzetisport.hu