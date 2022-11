Ismert vicc, hogy brit tudósok megállapítanak teljesen felesleges, köztudott dolgokat. A viccet félretéve: az Oxfrordi Egyetem tényleg kiszámolta, hogy melyik csapat és milyen úton jut majd el a 2022-es világbajnoki győzelemig. A csoportkörökből is kiválogatták, hogy kik fognak továbbjutni az egyenes kieséses szakaszba, és számításuk szerint belga-brazil döntőn kerül majd a trófea a dél-amerikaiakhoz. A matematikai modell szerint egyébként Iránt a Hollandok búcsúztatják majd a legjobb 16-ból, míg a belgák a németeket, a franciák még Benzema nélkül is eljutnak majd az elődöntőig, hogy csak néhány meccset mondjunk, ami miatt már most kár izgulni.... Természetesen a 2022-es vb legnagyobb sörszponzora is rárepült a témára, viccesen afelől érdeklődve, hogy eszerint a valaha volt legnagyobb győzelmi bulit Brazíliába kell-e szervezniük.

A modellt társlapunkon, ezen a linken nézhetik meg, s ha nem értenek vele egyet, itt voksolhatnak is, hogy Önök szerint ki lesz a győztes!