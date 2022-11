Szinte az összes fogadóiroda, sportszakértő, szurkoló egyöntetűen Brazília győzelmét várja az idei világbajnokságon. Való igaz, a brazilok kerete elképesztő: Ederson és Alisson közül csak egy kezdhet a kapuban, a másik viszont szinte minden válogatottba beférne. A védelem kissé foghíjas, bár a brazilokról sosem a sziklaszilárd védelemre asszociál a sportszerető társadalom, de sokat elmond, hogy a majd 40 éves Dani Alves is utazott a csapatba Katarba. A középpályán már jobb a helyzet, a szűrést a liverpooli Fabinho és Casemiro oldhatja meg. A támadójáték brutális, Tite kilenc csatárt nevezett a keretbe, ami akár orrnehézséget is okozhat. Neymar helye biztos, mellette viszont Anthony, Richarlison, Gabriel Jesus, Raphinha, és a Real Madrid kettőse, Vinicius JR. és Rodrygo is bekerülhet a kezdőcsapatba. A szerbeket abból az aspektusból is érdemes figyelni, hogy hamarosan a magyar válogatott ellen is pályára lépnek majd. A két csapat egyébként (sőt, Svájc is) egy csoportba került a 2018-as vb-n, akkor végül Brazília 2-0-ra győzött, Szerbia pedig kiesett. Ami a keretet illeti: Marko Dmitrovics jelenleg a Sevilla kapusa, de Újpesten is védett korábban. A védelemben Nikola Milenkovics lehet a vezér, a középpályán Szergej Milinkovics-Szavics és Filip Kosztics lehet a főnök, elől pedig a brazilokhoz hasonlóan nagy a választék, hiszen Dusan Tadics, Luka Jovics, és Dusan Vlahovics is rendelkezésre áll, de centerként aligha kihagyható Alexander Mitrovics, aki 12 mérkőzésen 9 gólt lőtt a Premier League-ben.