A dokumentum szerint Angliából 164, Spanyolországból 87, Németországból 81, Olaszországból 68, Franciaországból 57, az Egyesült Államokból 36, Szaúd-Arábiából 35, Katarból 33 futballistát válogattak be a nemzeti együttesekbe.

Ami az életkori rangsort illeti, a világbajnokság legidősebb szereplője Alfredo Talavera, a mexikói válogatott kapusa, aki 1982. szeptember 18-án született. Ő az egyetlen 40 év feletti játékos a vb-n, akit öt 39 esztendős futballista követ: Atiba Hutchinson (Kanada), Pepe (Portugália), Kavasima Ejdzsi (Japán), Dani Alves (Brazília) és Remko Pasveer (Hollandia). A legfiatalabb játékos Youssoufa Moukoko, a németek csatára, aki éppen a mai nyitónapon ünnepli 18. születésnapját. A teljes mezőnyben további öt 18 éves játékos van még: Garang Kuol (Ausztrália), Gavi (Spanyolország), Jewison Bennette (Costa Rica), Bilal el-Hannusz (Marokkó) és Abdul Fatawu Issahaku (Ghána).

A vb-résztvevő csapatokba az FC Barcelona adja a legtöbb játékost, méghozzá 17-et. Korábban egyetlen klub sem delegált még ennyi játékost a labdarúgó világbajnokságok történetében egy tornára. A spanyol bajnokság jelenlegi listavezetőjét a Bayern München és a Manchester City követi 16-16 játékossal, a további sorrend: al-Szadd (15), Manchester United (14), Real Madrid (13), Chelsea, Atlético Madrid, al-Hilal (12-12).



A korábban a legkiválóbbak közül Puskás Ferenc, Pelé és Diego Maradona által is viselt 10-es számú mezben szerepel majd Katarban a Real Madrid három játékosa is: Marco Asensio a spanyol, Eden Hazard a belga, Luka Modric pedig a horvát válogatottban fut ki a gyepre ezzel a számmal a hátán. Ugyancsak hárman vannak "tizedesek" a Paris Saint-Germainból: Kylian Mbappé a francia, Lionel Messi az argentin, Neymar pedig a brazil nemzeti együttesben ölti magára ezt a mezt.

A 32 válogatott közül az átlagéletkort tekintve a ghánai a legfiatalabb 25 év és 108 nappal. Az afrikai gárdát az Egyesült Államok (25 év és 214 nap), Ecuador (26 év és 24), Marokkó (26 év és 251) és Szenegál (26 év és 257) alakulata követi. A legöregebb csapata Iránnak van (29 év és 153 nap), a korlistán utána következők: Mexikó (28 év és 353 nap), Tunézia (28 év és 196 nap), Brazília (28 év és 157 nap) és Belgium (28 év és 126 nap).



Négy olyan játékos akad, akinek a katari az ötödik világbajnoksága: Messi és a portugál Cristiano Ronaldo mellett két mexikói, Andrés Guardado és Guillermo Ochoa büszkélkedhet ugyanilyen adattal. A csúcstornák történetében korábban együttesen is csak négyen szerepeltek öt vébén: Gianluigi Buffon (Olaszország), Lothar Matthäus (Németország), Antonio Carbajal és Rafael Márquez (mindkettő Mexikó).

A 2022-es világbajnokság legmagasabb résztvevője Andries Noppert, a hollandok kapusa, aki 203 centire nőtt, a legalacsonyabb pedig a marokkói Ilias Chair 164 centiméterrel.

A teljes vb-mezőnyt alkotó 831 benevezett játékos között 227 olyan van, aki korábban már szerepelt világbajnokságon - írta az IFFHS.