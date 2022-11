A találkozó első percétől látszott, hogy a két együttes közül a dél-amerikai képviseli a nagyobb játékerőt. A labda szinte folyamatosan a hazaiak térfelén pattogott, és nem maradtak el az események sem. Ecuador a 6. percben, Valencia fejese után vezetést szerzett – a középkezdésig azonban már nem jutottunk el, szabadrúgás következett „kifelé”, mert a VAR lest jelzett. A sárga szerelésben játszó vendégek folytatták a rohamokat és a 16. percben már hivatalosan is örülhettek: Valencia lépett kö középen, a kapus elhúzta a lábát, a sértett pedig másodszor is megzörgette a hálót – megszerezve első gólját, 0-1. És a csatár (valamint Ecuador) nem elégedett meg ennyivel: a 31. percben remek jobb oldali beadás után fejelt nagy erővel a jobb sarokba, védők mondjuk nem nagyon háborgatták közben, 0-2. Érdekesség, hogy ez az akció a televíziós lassítás alapján sokkal inkább látszott lesnek, mint az első, amit végül nem adtak meg. Megnyugtató előnybe kerülve Ecuador visszavett némileg a tempóból, de Katar egy ideig csak védői kemény belépőivel tette le névjegyét. Az első kapuig vitt hazai akcióra a játékrész legvégéig kellett várni: Miguel jobb oldali beadása után a labda az ötösön felugró Ali fejéről ment a kapu mellé.

Várni lehetett, hogy a második félidő nem kényezteti majd sok izgalommal a nézőket, ám ami a játékrészben történt (vagyis nem történt...) talán még alul is múlta a várakozásokat. A magát nyeregben érző Ecuador sétálósra vette a figurát, Katar pedig továbbra sem tudta elkapni a fonalat. A házigazda játékát továbbra is túlzottan kemény belépők jellemezték, ezzel annyit értek el, hogy ápolás miatt is gyakran állt a játék. Üdítő volt a 62. perc, amikor egy balról érkező felívelést Pedro Miguel fejelt kapura – még akkor is, ha a labda mellé szállt. A 79. percben végre egy akció: a bal oldalon iramodtak meg a vendégek, végül pedig Sarmiento lőtt ígéretes helyzetből, 10 méterről csúnyán fölé. Azzal vigasztalódhatott, hogy les miatt amúgy is érvénytelenítették volna a találatot. A 86. percben a meccs katari csúcsjelenete: Muntari kapott hosszú indítást középen, majd felismerve, hogy a kapus kinn kóricál, egyből lőtt – talán tíz centivel a keresztléc fölé. Csapatuk passzolgatását kísérve az ecuadori drukkerek elégedetten „olléztak a hosszabbítás perceiben, a házigazdának pedig nincs oka bizakodni a folytatást illetően.

Jegyzőkönyv

Katar–Ecuador 0-2 (0-2)

Al-Bajt Stadion, 60 ezer néző. Jv.: Orsato (olasz).

Katar: Al-Sib – Pedro Miguel, Al-Ravi, Huhi, Hasszan, Homam – Al-Hajdosz (Vaad, 72.), Budiaf, Hatem – Ali (Muntari, 72.), Afif. Szövetségi kapitány: Félix Sánchez.

Ecuador: Galíndez – Preciado, Torres, Hincapié, Estupinan – Plata, Méndez, Caicedo (Rodriguez, 90.), Ibarra (Sarmiento, 68.) – Valencia (Cifuentes, 77.), Estrada (Franco, 90.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro.

Gólszerző: Valencia (16., 31. - az elsőt 11-esből).

Sárga lap: Al-Sib (15.), Ali (21.), Caicedo (29.), Budiaf (36.), Méndez (56.), Afif (78.).