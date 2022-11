Minden labdarúgó-világbajnokságon akad legalább egy olyan játékos, akinek a nevét korábban nem nagyon ismerte a futballvilág, ám a torna után mégis kapkodtak érte a topklubok. Michael Owen számára például az 1998-as vb jelentette a nagy áttörést, a később háromszoros Bajnokok Ligája-győztes Keylor Navasra pedig a brazíliai világeseményen figyelt fel a Real Madrid. Eklatáns példa James Rodriguez is, akit szintén a Real Madrid láncolt magához a 2014-es tornát követően. Katarban számos olyan fiatal tehetség lesz, akire érdemes odafigyelni. Most segítünk olvasóinknak, hogy kik is ezek a labdarúgók, akiről a téli átigazolási szezon szólhat.

Cody Gakpo (PSV, Hollandia) - Nem meglepetés, hogy a hollandok folyamatosan kinevelnek egy-egy új sztárt, most épp Gakpón van a sor. A 23 éves szélső remekül kezdte a holland ligát, 14 fellépése alatt 9 gólt és 12 gólpasszt szorgoskodott össze. A nyugdíjból visszahívot Loius van Gaal keze alatt mindig jó helyen vannak a fiatal tehetségek, így ha az Oranje tudja hozni az elvárt teljesítményt, a Togóban született játékos lehet a torna egyik felfedezettje.

Xavi Simons (PSV, Hollandia) - Igazán érdekes történet Xavi Simonsé, aki Öt-hat éve igazi YouTube-sztár volt, a videóival tele volt az internet, amint 12 évesen végigcselezte a pályát a Barcelona korosztályos csapatában. Most 19 éves, és a PSV Eindhovenben elképesztő formában kezdte szezont, jelenleg ő egész Európa legeredményesebb húsz év alatti labdarúgója. Ruud van Nistelrooy el van képedve tőle, nem mellesleg négy nyelven beszél. A Barcás éveket követően kissé az elkallódás szélére jutott, hiába igazolta le a PSG, nem tudott élni a lehetőséggel. Nyáron azonban visszakerült Hollandiába, a most 19 éves játékos igazi felnőttpályafutása lényegében csak pár hónapja vette kezdetét, és látványos, amit eddig nyújtott. Az első öt holland bajnokiján hat gólt és két gólpasszt jegyzett a támadó középpályás, aki holtversenyben az Eredivisie góllövőlistájának az élén áll, nem mellesleg őt választották meg a holland élvonal legjobb játékosának augusztusban.

Yunus Musah (Valencia, USA) - A 19 éves belső középpályás idén már alapembere a Valenciának, 20 millió Euró a piaci értéke, de ezt megtöbbszörözheti, ha egy jó teljesítményt rak le az asztalra. A négy válogatott közül is választható Musah végül az amerikai csapattal van ott a tornán, és végig is játszhatja azt.

Youssoufa Moukoko (Dortmund, Németország) - Moukuko 16 évesen és 1 naposan mutatkozott be a Bundesligában, 17 évesen és 361 naposan pedig a német válogatottban, a vb-k legfiatalabb játékosa lehet, ha pályára lép a vb-n, márpedig úgy fest, hogy pályára fog. A német bajnokságban már 11 gólnál tart, amivel szintén rekordot döntött, hiszen még 18 sincs.

Garang Kuol (Central Coast Mariners, Ausztrália) - Az ausztrálok csodagyerekének csak nemrég kezdődött el a profi karrierje, máris egy világbajnokságon játszhat. A mindössze 18 éves Kuol egyelőre még a Central Coast Mariners játékosa, ám januárban csatlakozik a Premier League-ben remekelő Newcastle Unitedhoz. Kuol Egyiptomban született egy menekülttáborban, miután a szülei elhagyták Szudánt. Nem sokkal később Ausztráliába álltak tovább, ahol Garang és a testvére, Alou is a Marinersnél kezdett futballozni – a most 21 esztendős Alou a Stuttgart kötelékében áll. Garang általában csereként kap lehetőséget a Mariners színeiben, ám ezt a bizalmat is igyekszik meghálálni, hiszen már 9 gólnál jár az együttesben. Idén májusban a Barcelona védőinek is megnehezítette a dolgát egy barátságos mérkőzésen. Az ifjú támadó a katari tornán is nagyot alkothat, hiszen azt már többször is bebizonyította, hogy néhány perc is elég neki a gólszerzésre - írja a kemma.hu