Gareth, tedd meg értem, Sir Bobby Robsonért és Angliáért! Angol szövetségi kapitánynak lenni szép nyomással jár. Olyan sokat beszélnek 1966-ról és a Sir Alf Ramsey-féle csapatról, hogy ebben a pozícióban rögtön tudod: neked kell megszakítanod a vb-győzelem óta eltelt évek hosszú sorát. Ezt a nyomást én is éreztem, Sir Bobby Robson is, ahogyan a Ramsey-t követő tizenhárom szövetségi kapitány is. Egyikünk sem járt sikerrel, de eddig Southgate járt legközelebb a sikerhez. Gareth Sir Alf után a legjobb angol edző, és ha nyer az Eb-n, akkor még nála is magasabbra juthat. Gyerünk Gareth, csináld meg azt, amire mi nem voltunk képesek!