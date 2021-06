Rossi megtalálta a választ, ki kezd Szoboszlai és Kalmár helyett

A márciusi vb-selejtezők és a számára jól sikerült tavaszi, NB I-es idény fényében még Gazdag Dániel tűnt a leginkább esélyesnek arra, hogy a biztos pontnak mondható Kleinheisler László és Nagy Ádám mellett bekerüljön harmadik belső középpályásnak. Ám az NB I-es idény végén a Honvédtól az amerikai Philadelphia Unionhoz szerződő középpályást több nehézség is hátráltatta: a felkészülés kezdetén azért hiányzott több napot, mert orvosi vizsgálatra kellett elutaznia az új klubjához, amelynél egy meccsen pályára is lépett, majd kiderült, hogy kisebb térdsérüléssel bajlódik, így egyik felkészülési meccsen sem játszott. Rossi bízik benne, hogy a portugálok elleni első Eb-meccsünkön már számíthat Gazdagra, de az említett okok miatt új jelöltet kellett találnia a középpályára.

Az új jelölt Schäfer András lett, aki Rossinál a júniusi felkészülési meccseket megelőzően csak négyszer játszott a válogatottban, igaz, már jó ideje stabil kerettagnak számított. A dunaszerdahelyiek 22 éves játékosáról Rossi elmondta, már akkor felfigyelt a tehetségére, amikor az MTK-ban bontogatta szárnyait, és nem véletlen, hogy Olaszországban is felfigyeltek rá, még ha a Genoában nem is kapta meg a lehetőséget. Rossi a júniusi felkészülési mérkőzéseken megadta neki a bizalmat, a középpályás Ciprus és Írország ellen is végigjátszotta a meccset és remek teljesítményt nyújtott, a ciprusiak ellen győztes gólt szerzett és egy büntetőt kiharcolt (még ha azt Nikolics ki is hagyta). Az írek elleni meccset követő sajtótájékoztatón Rossi elmondta, Schäfer a két mérkőzésen bizonyította, lehet rá számítani az Eb-n a kezdőcsapat tagjaként. Ezek után aligha vállalunk nagy kockázatott a kijelentéssel: megvan Kalmár és Szoboszlai első számú helyettese.

Úgy tűnik tehát, Marco Rossi ezt a fejtörőt is megoldotta, és Schäfer akár több évre is megoldást jelenthet a válogatottban a pálya középső részén, később akár együtt is játszhat a most hiányzókkal. Rossi sikereinek egyik titka, hogy az élet által produkált hasonló feladványokra mindig meg tudta találni a jó válaszokat. Nem mindig elsőre, de mindig megtalálta, ki vagy kik azok a játékosok, akik a sérülés vagy egyéb okok miatt kiesők helyére léphetnek, akár hosszú távon is.

Ahogy a védelemben helyettesítette például Kádár Tamást és Korhut Mihályt, úgy oldotta meg a középpályán a Korhuthoz hasonlóan az NB II-es Debreceni VSC-be szerződő Dzsudzsák Balázs és az ugyancsak a másodosztályba, a Vasashoz igazoló Pátkai Máté vagy a Rossi-éra elején még kezdőjátékosnak számító Kovács István helyettesítését.

Ha kellett játékrendszert váltott – a magyar csapatról szóló bemutatónk első részében már szóltunk arról, hogyan állt át a csapat a négyvédős rendszerről a 3–5–2-es felállásra –, ha kellett, újoncokat avatott, kortól függetlenül, de például azon elve mellett végig kitartott, hogy az NB II-ből nem válogat. Az olasz kapitány 19 újoncot avatott és közülük 12-en tagjai az Eb-keretnek. Nála épült be Holender Filip, aki az egyik megoldás lehet akár Dzsudzsák pótlására is, a középpálya közepén Schäfer és Gazdag mellett ő adta meg a lehetőséget Sigér Dávidnak is, aki 28 évesen lett válogatott 2019-ben, és azóta már 13-szor játszott az A-válogatottban, tavaly szeptember óta a nemzeti csapat 13 mérkőzéséből csak kettőn nem szerepelt. És akkor még a válogatottban 32 évesen, ugyancsak Rossinál bemutatkozó mezőkövesdi Cseri Tamást nem is említettük, akit ugyancsak a középpályán vehet számításba a kapitány.

De Rossinál épült be a csapatba Varga Kevin is, aki ugyan már az olasz kapitány előtt játszott egy meccset a válogatottban, de tavaly vált biztos kerettaggá és a júniusi felkészülési meccseken megmutatta, hogy védekezésben, illetve a középpályán, felfutó szélsőként is bevethető.

Egyelőre tehát a kapitányunknak minden egyes szakmai kihívásra akadt megfelelő válasza, bízzunk benne, hogy leendő csoportellenfeleink játékára is megtalálja az ellenszert…