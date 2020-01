Záporoznak a nevezések Közép-Európa legnagyobb pálinkaversenyére

A XI. Quintessence Pálinka és Párlatversenyre január 8-án lejár a nevezési határidő és nagy kérdés, hogy a tavalyi 2006-os rekordnevezési számot az idén túl szárnyalja-e az Ongára beérkező versenyminták mennyisége.

„Ilyenkor dömpingszerűen érkeznek a pálinkák és a párlatok. Kétségtelenül a finisben vagyunk, a nagy roham az utolsó két napban várható” ‒ árulta el a Boon.hu-nak Takács László, a szervező Ongai Kulturális Egyesület elnöke.

„Jelenleg még alatta vagyunk a tavaly ilyenkor ismert nevezési számoknak. A korábbi évek gyakorlata, hogy a nevezések több mint fele az utolsó két napban érkezik meg, ennek ellenére nem valószínű, hogy elérjük a tavalyi rekord mintaszámot. Értékelő, bírálandó pálinkából és párlatból elmaradó csúcsdöntés ellenére sem lesz hiány. Az már látható, hogy külföldről sikerül számottevő új belépővel bővíteni a versenyzők körét. Új kereskedelmi cég is megjelent a versenyzőink között Horvátországból és Szlovákiából. Romániából és Szerbiából eddig is szép számmal voltak nevezéseink, most is számítunk rájuk.

Jó néhány magyarországi régi-új kereskedelmi főzde is megjelent vagy visszatért a versenyhez, ami bizakodásra adhat okot, de hogy ez pontosan mennyire elég, az csak a jövő hét szerdán, a nevezések lezárulásával derül ki!”

Feszített háttérmunka

„Január végéig számunkra nincs megállás, ez a hónap hihetetlenül pontos, ugyanakkor feszített háttérmunkát igényel az egyesület önkéntes segítőitől. A január 15‒17-ei bírálat, majd a január 25‒ei, lillafüredi díjátadó gála előkészítése és lebonyolítása is hatalmas és komplex szervező tevékenységet kíván több tucat embertől” – tette hozzá a versenyigazgató.

Új színfoltja a megmérettetésnek, hogy kísérleti jelleggel a szőlő törköly alkategóriában bevezetnek egy új, 100 pontos bírálati rendszert, ami hasonló, de nem azonos a borbírálatoknál alkalmazottaknál. E kategóriában a nevezett termékeket kizárólag az új rendszer szerint értékelik.

A meghirdetett nagydíjakért folyó versenybe az egyes versenyzőktől csak a tíz legkiemelkedőbb eredmény számít bele. Alkategóriánként csak a legjobb, maximum 1‒1 termék eredménye hoz pontot.

A tíz beszámítandó mintából kötelező nevezni egy tétel kajszibarack- vagy szilvapálinkát, az almatermésűek közül vagy almát, birset vagy vilmoskörtét, és ezeken felül kötelező beadni egy tétel illatos szőlőt vagy a gyűjtött erdei és vadon termő gyümölcsök kategóriából egy desztillátumot.

„A verseny jutalmazni, elismerni akarja azon termékeket és előállítóit, akik a nagyközönség által ismert és fogyasztott, nagyobb nevezési számmal rendelkező, a szélesebb közvélemény elismertségére számító kiváló desztillátumokat állítanak elő” – tette hozzá Takács László.

A versenyre a nevezési határidő 2020. január 8-án jár le. Részletes nevezési feltételek és szabályzat a verseny, valamint az Ongai Kulturális Egyesület honlapján található.