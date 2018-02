Választ adtak az orvostudomány egyik nagy kérdésére

Egy nagyszabású kutatás bizonyította, hogy a depresszió elleni gyógyszerek hatásosan enyhítik a tüneteket – írta a BBC hírportálja.

A tudósok 522 korábbi vizsgálat eredményeit elemezték, amelyek 116 477 résztvevő adatait tartalmazták. Megállapították, hogy

a leggyakoribb 21 antidepresszáns hatékonyabban enyhítette az akut depresszió tüneteit, mint a hatóanyag nélküli tabletták.

A The Lancet brit orvosi hetilapban ismertetett kutatás rávilágított az egyes szerek hatékonysága közötti nagy eltérésekre is.

Tíz év alatt több mint kétszeresére nőtt az antidepresszáns receptek száma Angliában – 31 millió volt 2006-ban, 64,7 millió 2016-ban -, ám továbbra is vita folyik a szerek hatékonyságáról. Egyes vizsgálatok arra utaltak, hogy nem jobbak, mint a hatóanyag nélküli placebo.

A brit pszichiáterek kollégiuma (Royal College of Psychiatrists) úgy véli:

„végre választ kaptak, akik megkérdőjelezték az antidepresszánsok hatékonyságát”.

A most közzétett metaanalízis az 522 klinikai teszt adatain kívül nem publikált adatokat is elemzett, amelyek során felnőtt páciensek akut depresszióját kezelték rövid távon. Azt találták, hogy a gyógyszerek minden esetben hatásosabbak voltak, mint a placebo.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A szerek hatásossága azonban jelentősen eltért egymástól: volt, amelyik harmadával, volt, amelyik több mint kétszer jobban működött. A leghatásosabbak között volt többek között az agomelatin, az amitriptilin, az escitalopram, a mirtazapin és a paroxetin, a kevésbé jól teljesítők között a fluoxetin, a fluvoxamin, a reboxetin és a trazodon hatóanyagú.

A szerzők szerint a tanulmány segíthet az orvosoknak, hogy a megfelelő szert írhassák fel, ami nem azt jelenti, hogy mindenkinek gyógyszert kellene váltania. Ennek az az oka, hogy az elemzés a szerek átlagos hatásosságát vizsgálta, nem azt, hogy hogyan működnek különböző korú és nemű, eltérő súlyosságú tünetektől szenvedő páciensek esetében.

Azt is megjegyezték, hogy az elemzett adatok többsége nyolchetes kezelésről szólt, ezért az eredmények nem feltétlenül alkalmazhatók hosszú távú terápiára.

Azt viszont nem állították a kutatók, hogy egy kezelés elkezdésekor rögtön antidepresszánshoz kellene nyúlni.

„Mindig más lehetőségekkel, például amennyiben lehetséges, a pszichoterápiával együtt kell mérlegelni a gyógyszerfelírást” – mondta el a BBC-nek Andrea Cipriani, az Oxfordi Egyetem tudósa, a kutatás vezetője.

Borítókép: Volodymyr Tverdokhlib/Shutterstock