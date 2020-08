Új módszert választottak a termékbemutató csalók

A társaságok az új jogszabályokhoz igazodva ingyenes felmérésnek, vizsgálatnak álcázzák a termékbemutatókat.

Különféle vállalkozások jöttek létre az elmúlt években arra, hogy idős embereket, esetleg betegséggel küszködőket megtévesszenek. Ez nem új keletű, már a rendszerváltás után gyakran előfordult Magyarországon, ezért fogadta el még 2016 januárjában az Országgyűlés a Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát, amely az emberek átverését célzó utaztató termékbemutatók megszűnését eredményezte. Ettől kezdve a szervezők nem adhattak ugyanis „ingyenes” ajándékokat, nem intézhettek az eladósodáshoz vezető azonnali hitelfelvételt sem. A jogszabály így komoly akadályokat emelt az emberek átverése elé. Ezzel a lépéssel az emberek jóhiszeműségére épített utaztatásos termékbemutatók gyakorlatilag meg is szűntek.

A szélhámosok alkalmazkodtak azonban az új jogszabályokhoz, ettől kezdve a termékbemutatókat ugyanis ingyenes egészségügyi felmérésnek, vizsgálatnak álcázzák – tudta meg a Magyar Nemzet Tarnai Richárd kormánymegbízottól. A szélhámosok gyakran négyszemközti agitációval gyakorolnak nyomást a gyanútlan kuncsaftokra, így az elhangzottakat később a kiszolgáltatott embereknek nehéz bebizonyítani. „A kormányhivatal ezt nem hagyhatta, elkezdtük az ellenőrzéseket, és az adható legmagasabb bírságot szabtuk ki” – tájékoztatta a lapot a Pest Megyei Kormányhivatal elnöke.

Mint elmondta, az ellenőrzések mind-mind azt mutatták, hogy a bejelentőknek igazuk volt, megtévesztették őket. „Most jött ki az igazságszolgáltatási fórumokat végigjárt első olyan jogerős bírói döntés, amely megerősíti a Pest Megyei Kormányhivatal által kivizsgált ügyben hozott hatósági határozatot, amellyel az érintett céget megbüntettük és bírságot szabtunk ki rá” – tette hozzá Tarnai Richárd.

A kormánymegbízott által említett ügyben a Kúria elutasította egy budapesti társaság, a Natura Protekt Kft. felülvizsgálati kérelmét, amit azért nyújtottak be, mert közel négyszázezer forintra büntette meg a céget a hatóság. A büntetést azért szabták ki a társaságra, mert idős embereket hívott be ingyenes egészségügyi állapotfelmérésnek álcázott vizsgálatra, amelyen olyan betegségeket állapítottak meg, amikre azonnal „gyógyszert” is tudtak ajánlani. Az ez alapján elindult eljárás lezárásaként a Kúria ítélete a napokban egyértelműen kimondta, hogy megtéveszti a fogyasztót az olyan kereskedelmi gyakorlat, amely orvosi diagnózis látszatát keltő leletet állít ki, valamint olyan készítmény megvásárlására tesz javaslatot, amelyet a fogyasztó – az általa szedett gyógyszerre figyelemmel – nem alkalmazhatna.

A Kúria ítélete szerint az egészségügyi felmérésnek álcázott rendezvény árubemutatónak minősül, így erre ugyanaz a szigorú szabályozás vonatkozik, mint más, hasonló tevékenységre. A fenti ügyben a fogyasztók (idős emberek) előzetes, telefonos megkeresést követően egy meghívót kaptak, amely egy egészségügyi mérés ingyenes elvégzésére szólt. A meghívóban megjelölt rendezvény helyszínén egy vérnyomásmérőhöz hasonló orvosi műszerrel végeztek vizsgálatot a rendezvényszervezők, ennek eredményéről pedig az idős meghívottak írásbeli „leletet” kaptak kézhez.

A vizsgálat szerint a bejelentők egyikének sem volt megfelelő az eredménye, a vállalkozók pedig tüstént ajánlottak egy rendkívüli megoldást. Az idősek, élve a kivételes ajánlattal, szív- és érrendszeri problémákra, illetve azok megelőzésére jótékony hatást gyakorló, nagyságrendileg százezer forintba kerülő, egyéves adagnak megfelelő étrend-kiegészítők vásárlása mellett döntöttek. Amikor a bejelentők a vásárlást követően el kívántak volna állni a szerződéstől, akkor erre – a felbontott csomagolás vagy a 14 napos határidő túllépése miatt – nem volt teljes körűen lehetőségük.

A hatóságok ennek kapcsán arra figyelmeztetnek, hogy a jogszabályok megkerülését célzó vállalkozások hatékony ellenőrzéséért a fogyasztóknak is lépniük kell. Olyan esetekben, amikor valamilyen vállalkozás előzetesen (akár telefonon, szórólapon, meghívón, e-mailen vagy személyesen) megkeresi őket és vásárlást, ingyenes és kötelezettségektől mentes termékbemutatót, esetleg valamilyen egészségügyi szűrést ajánl a részükre, értesítsék az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot. Kérjenek felvilágosítást arról, hogyan lehet tudatosan eljárni és felismerni azokat a helyzeteket, amikor fennáll jogos érdekeik sérelmének veszélye.

„Látható, hogy ezen esetekben nemcsak a jogszabálysértés a probléma, hanem az emberek egészségének, akár az életüknek a kockáztatása is” – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek az üggyel kapcsolatosan Tarnai Richárd. Hozzátette: az egészség, az élet nem lehet játék, ezért is lép fel a kormányhivatal határozottan és szigorúan, hogy megvédjék azokat, akiket „sarlatánok” próbálnak meg átverni. A kormánymegbízott a reményét fejezte ki, hogy a kúriai ítélettel alátámasztott büntetési gyakorlatuk véget fog vetni ezeknek az egészségügyi szűrésnek álcázott szélhámosságoknak is.