Tüdő, szív, agy, gyomor, vese – így betegíti meg a létfontosságú szerveket a vírus

Több különböző, halálos kimenetelű betegséget képes előidézni a koronavírus a mélyvénás trombózistól a sztrókon át a tüdőembóliáig. Ebből is látszik: létfontosságú szervek kerülhetnek veszélybe annál, akit megtámad a Covid.

Kezdetben a szakemberek is azt hitték, csupán egy légúti vírussal állunk szemben, ám azóta bebizonyosodott, hogy az egész szervezetet, valamennyi szervet megbetegítheti a fertőzés, testszerte okoz gyulladásokat és létfontosságú szervek kerülhetnek veszélybe a Covid miatt. A szakemberek szerint azért, mert a tüskéi segítségével könnyedén kapcsolódik a szervezetünkben található úgynevezett ACE2 receptorhoz, így jut be a sejtekbe. Ezek a receptorok pedig szinte az összes szervünkben megtalálhatóak. A ripost7 készített erről összeállítást.

1. A garat

Az orrunkban és a torkunkban sok az ACE2 receptor, itt kezdi meg a koronavírus a szaporodását. Ezen a területen náthaszerű tüneteket okoz: orrfolyást, tüsszögést, torokfájást, köhögést – írja a Ripost.

2. A tüdő

A vírus a felső légutakból a tüdőbe jut, ahol erős gyulladást okozhat. Az immunrendszerünk erre reagálva úgynevezett citokinokat (gyulladásgátló molekulákat) bocsát ki. Ha ennek mennyisége túl nagy, ebből alakul ki az életveszélyes „citokinvihar”. Felépülés után hosszabb távú egészségkárosodás is felléphet, például a tüdő hegesedése. Érdemes tüdőröntgent, mellkas CT-t és légzésfunkciós vizsgálatot végeztetni a covidfertőzés után.

3. Érrendszer és szív

A betegség egy másik lehetséges, halálos kimenetele a trombózis, mert a vírus hatására vérrögök keletkeznek. Okozhat tüdőembóliát, de mélyvénás trombózist is. A szívet is károsíthatja: szívizomgyulladást, magas vérnyomást és szívelégtelenséget idézhet elő, akár a betegség lezajlását követően néhány hónappal is.

4. Agy, idegrendszer

A koronavírus az agyban is képes gyulladást előidézni, ennek következtében agyvelőgyulladás és sztrók is előfordulhat. Az idegrendszert is megtámadja, emiatt fordul elő fejfájás, izom- és ízületi fájdalmak, szédülés. A szaglás és az ízérzékelés elvesztése is ennek a következménye. Ez utóbbi mellett lassulhat a gondolkodás.

5. Vese

Ez inkább azokat érinti, akik súlyos tünetekkel kórházba kerülnek. Náluk olyan fokú lehet a vesekárosodás, ami az életüket is veszélyezteti, később akár dialízisre is szükség lehet.

6. Gyomor és bélrendszer

Sokaknál már az első tünetek között jelentkezik hasmenés és hányás, erős gyomorgörcsök. A vér rögösödése és a csökkent vérellátás miatt elhalhat a bélfal egy része. Többen számoltak be refluxos tünetekről és a lezajlott betegség után is előfordul a túlzott gyomorsavtermelődés.

A fenteikből is látszik: létfontosságú szervek kerületnek veszélybe a Covid miatt.