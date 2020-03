Több online edzés is elérhető a közösségi oldalon

Mindenkit megviselhet az otthoni karantén.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém

Komoly bajban vannak a profi sportolók, mert vagy nem tudnak hol edzeni, vagy edzhetnek, de nem tudják, hogy lesz-e olimpia. Nemcsak őket, hanem a gyerekeket és a hobbi sportolókat is megviselheti az otthoni karantén. Ezen a területen is vannak jó tanácsok – hangzott el az M1 Híradójában

Élő közvetítésben tart edzéseket Rubint Réka a közösségi oldalán. A fitneszedző arra buzdít mindenkit, hogy aki teheti, maradjon otthon, ezért hetente többször is jelentkezik órákkal, hogy a lakásban ülők is fittek maradjanak. Egy-egy edzését több mint tízezren követik a képernyők előtt.

A nyugodtabb sportokat kedvelőknek is bőven van miből válogassanak, például többféle jógaórát és nyújtó-gyakorlatokat is lehet találni. Emellett TRX edzéshez is sok videót töltöttek fel az edzők.

Ha pedig a család együtt szeretne edzeni, akkor a baba-mama torna kiváló választás lehet, hiszen a gyerekek figyelmét is le lehet kötni vele, vagy akár a házi kedvenceket is be lehet vonni a mozgásba.

Az idősebb korosztály számára is több gyakorlat található a közösségi oldalakon, amiket a lakásban is könnyen meg lehet csinálni.

A koronavírus miatt országszerte bezártak az edzőtermek, így a törzsvendégeknek a konditerem helyett otthon kell megoldaniuk a napi edzést. A lakásban sporteszközként is kiválóan lehet használni a székeket, az asztalt vagy éppen a kanapét, egy-egy palack víz pedig tökéletes súlyzó.

„Fontos, hogy mindenki figyeljen arra, hogy alaposan bemelegítsen, a fokozatosság elve kifejezetten fontos. Arra is fontos odafigyelni, hogy mindenki saját edzettségi szintjének, állapotának megfelelően próbálja csinálni a feladatokat.” – mondta Gáspár Kitti fitness versenyző, edző.

Az edzők arra is felhívják a figyelmet, hogy a rendszeres sport nem csak az izmokat erősíti, hanem az immunrendszerre is jó hatással van.

Borítókép: illusztráció / Rubint Réka fitneszedző edzést tart a 20. eisberg FitBalance Aréna tömegsport-rendezvényen a Papp László Budapest Sportarénában 2015. április 26-án.