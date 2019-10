Több ezren tornáztak együtt a Fitbalance-on

Nyolcezer négyzetméteren csoportos edzések, funkcionális órák, állapotfelmérés, életmód-tanácsadás, sztárinterjúk, gasztro- és divatbemutatók várták a résztvevőket.

Közel 9000 regisztrálóval startolt a Fitbalance őszi eseménye, amit október 13-án tartottak.

Az ország legnagyobb sport és életmód fesztiválja évek óta hatalmas népszerűségnek örvend, idén pedig arculatában és tartalmilag is megújult. A résztvevők száma a tavaszi esemény után ismét rekordot döntött. A legfiatalabb korosztály is elkísérte a szülőket a rendezvényre, nekik a Fitbalance Kids zóna szórakoztató sportprogramjai jelentettek kikapcsolódást.

Több helyszínen állapotfelmérések, életmód- és szépség-tanácsadások, sztárinterjúk, gasztro- és divatbemutatók színesítették a programkínálatot.

A legnépszerűbb helyszín ezúttal is a Nagyszínpad volt, ahol Szujó Zoltán vezetésével egymást követték az ország legnépszerűbb edzőinek órái, de hatalmas sikert aratott a spinning terem, a számos különböző funkcionális edzés, a kangoo, a body art, a jóga és a pilátesz is.

„Először ért az a megtiszteltetés, hogy műsorvezető lehettem a rendezvényen. Elképesztő élmény volt, hogy a teljesen megtelt Arénában több ezer ember teljesen egyszerre mozdult az éppen fellépő edzővel. A Nagyszínpad előtti területen a nap folyamán többször is előfordult, hogy még egy szöget is alig lehetett volna leejteni. Remek kezdeményezés, hogy élsportolókkal is lehetett találkozni” – fogalmazott Szujó Zoltán.

A Női zónában Tatár Csilla beszélgetett sztárvendégeivel, akik szívesen osztották meg a sportolással, életmódváltással kapcsolatos személyes tapasztalataikat. A Fitbalance Plusz Zónában nemcsak a sérülések utáni rehabilitációval kapcsolatban látták el hasznos tanácsokkal az érdeklődőket, hanem állapotfelméréssel is segítették a kezdőknek az ideális mozgásforma kiválasztását.

Természetesen jövőre is lesz Fitbalance, a szervezők tavasszal is várják majd a mozgás szerelmeseit az ország legnagyobb sportfesztiválján.