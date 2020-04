Tanóravideók segítik a külhoni magyar diákok otthoni tanulását (videó)

A Rákóczi Szövetség a határon túli középiskolások számára olyan magyar nyelvű tanóravideókat készített, melyek a felvidéki, kárpátaljai, és erdélyi tanmeneteket követik, segítségükkel pedig könnyebbé válik a tananyag megértése.

A koronavírus-járvány miatt néhány hete már otthonaikban, az internet segítségével tanulnak a gyerekek az anyaországban és külhonban egyaránt. A Rákóczi Szövetség a határon túli középiskolások számára magyar nyelvű tanóravideókat készített. A folyamatosan bővülő kínálat mellett a szövetség honlapján elérhetőek a kárpátaljai magyar televízió, az ungvári TV21 oktatási anyagai is.

A Rákóczi Szövetség ezekkel a tanóravideókkal is azt az üzenetet szeretné közvetíteni a külhoni magyar családok felé, hogy gyermekeiknek válasszák az anyanyelven történő oktatást.

„Lehet, hogy az iskolai beiratkozásokat néhány nappal, néhány héttel el fogják tolni, lehet hogy nem személyesen, hanem elektronikusan kell majd beíratni a gyerekeket, viszont ez a döntés akkor is felelős, és hosszú távra szól” − fogalmazott az M1 aktuális csatorna Kárpát-medence című magazinműsorában Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke.

„El szoktuk mondani, hogy ezt a döntést egyszer lehet meghozni, egyszer lehet jól dönteni, és nem szabad elhibázni. Mi arra kérünk mindenkit, hogy a gyermek felnőttként remélt boldogulása, illetve a közösség megmaradása szempontjából döntsenek jól a szülők, és válasszák azt az iskolát, ami a nagyszüleik, dédszüleik, őseik nyelvének, kultúrájának megfelelő, hogy ne szakadjon meg ennél a generációnál a magyar nyelv, a magyar kultúra továbbadása, hogy legyen magyar jövő a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és Délvidéken is” − tette hozzá Csáky Csongor.

A magyar iskolaválasztási kampányát 2004-ben kezdte a Rákóczi Szövetség. Évente több programmal próbálják felhívni a szülők figyelmét arra, hogy a magyar iskola előnyökkel jár gyermekük jövője szempontjából.

„Mi ezekben a hetekben gyakorlatilag Felvidék-szerte nagyon sok óriásplakátot helyeztünk ki, ezzel is ráirányítva egy nagyon fontos dologra a figyelmet, hogy a magyar iskola éppen az érvényesüléssel egyenlő. Ez egy régi rossz beidegződés, hogy aki magyar iskolába jár, az nem fog érvényesülni. Ezt gyakorlatilag mindenféle szám, és statisztika igazolja, hogy igenis akkor érvényesül valaki, ha az anyanyelvének megfelelő iskolába jár. Ha csak azt a példát mondjuk el sokadjára, hogy a Felvidéken közel ezer olyan diák van évente, aki egyetemi diplomát szerez szlovák egyetemeken, vagy éppen csehországi egyetemen, és korábban ezek a fiatalok mind-mind magyarul érettségiztek, az érvényesülés helyes útja a magyar iskolaválasztás” − hangsúlyozta a Rákóczi Szövetség elnöke.

A szervezet elmúlt 16 évnyi munkájának, és a magyar kormány nemzetpolitikájának köszönhetően a legtöbb külhoni magyar területen évről-évre emelkedik a magyar iskolába íratott elsős tanulók száma.

„Mindenütt érződik Magyarország pozitív kisugárzása. Mindenütt érződik az, hogy egyre büszkébbek az emberek arra, hogy ők magyarok, hogy ők egy közösséghez tartoznak.

Egyre inkább kézzelfogható, hogy mi magyarok itt, a Kárpát-medencében összetartozunk.

Azt gondolom, hogy ez az a közösségi erő, ami talán ezekben a nehéz időkben is, amiket most élünk, erőt tud adni. Hogy egy nemzethez tartozunk, hogy össze tudunk kapaszkodni, hogy akár az online térben is a Kárpát-medencét körbe tudjuk ölelni. Abban tudunk egymásnak segíteni, hogy jelezzük, hogy vagyunk, hogy ugyanabban a helyzetben vagyunk valamennyien, de egy nyelvet beszélünk, egy nyelven szólítjuk meg egymást, és fontosak vagyunk egymásnak. Ez a magyar nemzetbe vetett erő egyrészt az iskolaválasztásban is, másrészt ennek a nehéz időnek az átvészelésében is segítségünkre lehet” − véli Csáky Csongor.

A Rákóczi Szövetség a honlapján 12 érvet sorakoztat fel a magyar iskolaválasztás mellett. Ezek olyan előnyökre mutatnak rá, melyek hatása sorsdöntő lehet a magyar iskolát választó gyermek, annak családja és hosszútávon a magyar közösség megmaradása szempontjából is.