Svájcban is csodájára jártak a bükki sajtnak

Sándor Tamás ínyencségeiért megőrültek a mesterek.

Ha eddig nem hallott volna Sándor Tamás sajtjairól, itt az idő, hogy megismerkedjen velük. Portékái után ugyanis már svájci sajtmesterek is megnyalták mind a tíz ujjukat.

De ne szaladjunk ennyire előre! Sándor Tamásnak gyerekkora óta az volt a vágya, hogy sajtokkal foglalkozzon. A kezdetekről így mesélt a Ripostnak:

„Szeretem a természetet, vendéglátóipari iskolába jártam, majd Németországban, Svájcban és Olaszországban dolgoztam ezen a területen. Itt érintett meg a sajtok világa, sokszínűsége, egyedi ízvilága. Elhatároztam, hogy ezzel fogok foglalkozni, 2001-től készítek magam is sajtokat”

Tamás Gyomaendrődön, Kiss Ferenc sajtmesternél is tanult, ma pedig már a Bükk hegység egyik falvában készíti az ínyencségeket – nem is akármilyeneket.

Sajtjaitól ugyanis a svájci mesterek is elájultak, amikor egyszer Engelbergben meglátogatta kollégáit, és természetesen vitt nekik egy kis kóstolót is.

„Majdhogynem sírtak a gyönyörűségtől! Áthívták a Benedekrendi kolostor sajtüzeméből az ismerősöket, hogy kóstolják meg ők is a kakukkfüves magyar sajtot. Alig hittem el, amikor azt mondták, soha ilyen finomat nem ettek még. Pedig ők aztán tényleg végigkóstolták a világ legeslegjobb sajtjait…”

– büszkélkedett.

Magyar tarka állományunk már Mónosbélben a bükk Észak-nyugati peremén.

Tamás a lapnak azt is elárulta, ősi, hegyvidéki módszerrel készítik a finomságokat, és csak olyan tejet használnak, amely 800 méter körüli tengerszint feletti legelőkön tartott szarvasmarháktól származik. Ezeken a területeken ugyanis gyógyfüvekben nagyon gazdag a fű, amelyektől a tej illatos lesz, a sok vitamin pedig a sajtot is gazdaggá és különlegessé teszi – ezt pedig már a svájci mesterek is tudják.

