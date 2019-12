Radikálisan csökkent az egészségtelen élelmiszerek mennyisége

Magyarország 2019-ben radikálisan csökkentette a szív- és érrendszeri betegségekben jelentős szerepet játszó transzzsírsavak mennyiségét az élelmiszerekben, ezzel követendő példává vált az uniós tagállamoknak – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) vasárnap.

A tárca közleményében aláhúzta, az új egészségkultúra program egyik fontos eleme az életmódváltás, ami nemcsak intenzívebb felvilágosító munkával ösztönözhető, de olyan rendeletekkel is, amelyeknek köszönhetően az élelmiszergyártók egészségesebb termékeket kínálnak.

Emlékeztettek, öt éve lépett hatályba Magyarországon az a rendelet, amelynek célja a növényi olajok hidrogénezése (keményítése) során keletkező ipari transzzsírsavak (TFA) mennyiségének csökkentése az élelmiszerekben, a túlzott TFA-bevitel ugyanis bizonyítottan növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Az Emmi és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) együttműködése részeként az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) elemzése kimutatta, hogy

az egységes szabályozásnak köszönhetően drasztikusan, 20 százalékról 2 százalékra csökkent a magas transzzsírsav-tartalmú élelmiszerek száma, és ezzel párhuzamosan a lakosság becsült TFA-bevitele is

– olvasható a közleményben.

A minisztérium kitért arra is, az OGYÉI azt is felmérte, mivel helyettesítették a hazai élelmiszergyártók a kedvezőtlen élettani hatású transzzsírsavakat. Az 57 vizsgált termék – egy kivétellel – a rendeleti határértékeknek megfelelő mennyiségben tartalmazott transzzsírsavakat, ugyanakkor az is kiderült, az élelmiszergyártók a termékek 61 százalékánál az élettanilag szintén kedvezőtlen hatású, bár kisebb egészségügyi kockázatú zsírokkal helyettesítették a transzzsírsavakat.

A tárca szerint

a gyártók úgy tehetnek többet a fogyasztók egészségéért, ha nagyobb arányban használják a kedvező hatású egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavakat.

Ezen élelmiszerek azonosítását pedig egy, a feldolgozott élelmiszerek főbb tápanyagadatait követni képes objektív élelmiszer-monitorozó rendszer kialakítása támogathatja – tették hozzá.

Magyar példa

Az Emmi azt javasolja a lakosságnak, hogy

a lehető legritkábban fogyasszanak magas zsírtartalmú feldolgozott élelmiszereket, például édes kekszeket, nápolyit, cukrászsüteményeket, alacsony kakaótartalmú bevonómasszás édességeket.

Megjegyezték továbbá azt is, az Európai Unióban 2021-től érvénybe lépő rendelet is a magyar szabályozásban foglalt határértéket állapítja meg a transzzsírsavak területén.

