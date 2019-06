Praktikus tanácsok medencetisztításhoz

Ha nem tisztítjuk rendesen, könnyen elalgásodhat.

A forró nyári napokon ki ne vágyna a hegyekbe vagy egy vízpartra. Utóbbit helyettesítheti egy kerti medence is, hiszen abba is remekül lehet csobbanni. Ám a legtöbb medencének nincs öntisztító funkciója, és ha nincs kitisztítva rendszeresen, könnyen elalgásodhat. Márpedig ha minél később kezdünk hozzá, annál nehezebb lesz újra tisztává és varázsolni.

Használjuk rendszeresen

Hogy medencénk egész nyáron higiénikus legyen, és még évekig jó szolgálatot tudjon tenni, érdemes megfogadni néhány egyszerű, könnyen megvalósítható, praktikus tanácsot. Vízszűrő berendezés hiányában az egyik legjobb módszer a medence minél gyakoribb használata. Ha nem úszkál, játszik benne senki, a víz nem forog, és idővel piszkos, büdös lesz. Az valószínűleg mindenki számára evidens, hogy a kosz ellen a legegyszerűbb védekezés a medence rendszeres tisztítása. Ha nem akarjuk, hogy algásodjon, akkor érdemes minden nap kezelni vegyszeresen. A vegyszert a vízforgató rendszer működése közben kell beleönteni a medencébe, ilyen technika híján nekünk magunknak kell bekeverni a vízbe az adalékot.

Ha zöld a víz

Érdemes klórozni a medencét, mert ez az egyik legjobb tisztító és fertőtlenítő vegyszer. Ám ügyeljünk az arányokra, nehogy túl sok kerüljön a vízbe, mert a bőrünk is meg fogja sínyleni. Ezért a vegyszeres kezelést érdemes olyan időpontban elvégezni, amikor vélhetően egy ideig senki nem akar csobbanni, azaz kora reggel vagy olyan esti időpontban, amikor már senkinek nincs kedve megmártózni. Ha úgy látjuk, hogy zöld a víz, akkor valószínűleg már algás. A vízszűrő és a vegyszer ellenük is hatásos, ám ha van otthon só, az is segít: amellett, hogy lágyítja a vizet, az algák ellen is jó. A medencetisztító hálóval inkább a víz tetején található szennyeződéseket lehet összegyűjteni, a medence aljának tisztítására a vízi porszívó ajánlott.

Ha elmegyünk otthonról

Amennyiben nem használjuk a medencét, fedjük le. Ha több napra elmegyünk, és azalatt senki nem tudja karbantartani a medencét, akkor adagoljuk túl szándékosan a napi vegyszeradagot. Öntsük a megszokott mennyiség háromszorosát a vízbe, majd kapcsoljuk be a vízforgatót és fedjük le a medencét, így 3-5 napig nem kell tartani az algásodástól. Ilyenkor újbóli használat előtt viszont feltétlenül ellenőrizzük a víz pH-értékét, nehogy probléma lépjen fel.

Borítókép: illusztráció