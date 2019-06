Pásztor Erzsi reggelente néha táncra perdül

A színésznő nehéz helyzetekről, családjáról és az élet apró örömeiről is mesélt egy tévéműsorban.

Nemrégiben ismét Pásztor Erzsi volt a Családvarázs vendége. A színésznő a műsorban elmondta,

hogy nem haragszik és nem is lepődik meg, ha Jankának szólítják, hiszen nagyon jól tudja, hogy pont ez az ikonikus szerep hozta meg neki a valódi népszerűséget.

Az örök optimista színésznő azt is elárulta, hogy nem a sportnak köszönheti életkedvét – ugyanis sehogy sem áll vele, egyáltalán nem sportol.

Reggelente táncolok, ha kedvem van

– tette azért hozzá.

A színésznő betegségéről is mesélt a műsorban. Mint elmondta, az elmúlt egy évben néha annyira rosszul volt, hogy fürdeni sem tudott egyedül. Éppen ezért most már mindig örömmel áll be a zuhany alá, bár néha eszébe jut, hogy mennyi fizet majd azért a vízért. Ilyenkor pedig viccesen meg is dorgálja magát:

Nem a bányából jöttél, hogy neked órákig kell itt állni

– meséli nevetve.

A testvérem egyébként rengeteget segített a betegség alatt, úgy ápolt, mintha anyám lett volna – emlékszik vissza a nehéz helyzetre.

A színésznő a műsorban még arról is beszélt, hogy mikor állt helyre a kapcsolata lányával.