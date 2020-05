Olvasóink többsége sikeres, vírusmentes vizsgát kíván az érettségizőknek

Legutóbb arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink mit kívánnak a most érettségizőknek?

A járványügyi szakemberek egyetértésével, és szigorú biztonsági intézkedésekkel kezdődhettek el az érettségi vizsgák május negyedikén. A kormánydöntés értelmében idén csak írásbeli érettségi vizsgákat tartanak, ezzel is csökkentve a személyes kontaktusok számát. Az intézményeket a vizsganapok előtt fertőtleníteni kell, a tanulók csak maszkban és kézfertőtlenítés után léphetnek be az épületbe. A felügyelő tanároknak is maszkot és kesztyűt kell viselniük az érettségi vizsgák ideje alatt. A diákok maximum tízen lehetnek egy tanteremben, megtartva az előírt másfél méteres távolságot egymástól. A szokatlan és lelkileg is megterhelő helyzetre való tekintettel, amelyik diák vagy a családja nem vállalta a kockázatot, egyszerűen elhalaszthatta az érettségi vizsgáját. Ezt a lehetőséget nagyon kevesen választották, ugyanis a többség, 97 százalék részt vesz az idei érettségi vizsgákon.

Olvasóinktól azt kérdeztük, mit kívánnak a most érettségizőknek?

Az első válaszlehetőség az volt, hogy bioszból a vírusokról szóló tételt, arról biztos sokat tudnak. A feszültségoldásként kicsit humorosabbra fogalmazott válaszlehetőségre voksoltak a legkevesebben, mindössze 6 százalék, bár az is igaz, hogy a biológia csak választható tárgy az érettségin.

A szavazók 17 százaléka kíván kitartást, és gondolja úgy, hogy lesz mit mesélniük a gyerekeiknek, az biztos.

A válaszadók majdnem negyede, 20 százaléka azzal vigasztalná a felkészülést karanténban befejező diákokat, hogy lássák a jó oldalát: hamar túl lesznek rajta, és jöhet a pihenés. Idén ugyanis elmaradnak a szóbeli érettségik, a fiatalok csak írásban adhatnak számot tudásukról.

A szavazatukat adó olvasóink több mint fele, 57 százaléka egyszerűen sikeres, vírusmentes vizsgát kíván az ezekben a napokban érettségiző fiataloknak.