Olimpiai bajnokok is futottak a rászoruló gyerekekért

Látványos figyelemfelhívó akcióval, sztárokkal teli futócsapattal és játékos feladatokkal települt ki az Ökumenikus Segélyszervezet a 34. Wizz Air Budapest Félmaratonra, hogy az évente több mint 2000 hátrányos helyzetű gyermeket segítő „Kapaszkodó” programjának támogatására gyűjtsön adományokat.

Az akcióhoz több olimpiai bajnok és sztár csatlakozott, akik a segélyszervezet által támogatott gyermekekkel együtt álltak rajthoz, illetve egy látványos élőkép kialakításában is részt vettek: a Lágymányos-kör előtti bemelegítéshez kapcsolódva több száz futóval közösen formálták meg a segélyszervezet 1353-as adományvonalának számjegyeit. A 2,3 km-es Lágymányos-körön az Ökumenikus Segélyszervezet által nevezett rászoruló gyermekekhez csatlakozva egy olimpiai bajnokokból és ismert személyiségekből álló futócsapat indult a karitatív szervezet színeiben.

A csapat tagjai Kovács Koko István, Gyurta Dániel, Kiss Gergely, Dombi Rudolf, valamint Wolf Kati és Mádai Vivien voltak, a csapattal rajthoz állt Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója is.

Ezt megelőzően, a reggeli félmaratoni váltóban, az angol, a francia, az orosz nagykövetség valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium csapata futott az Ökumenikus Segélyszervezet céljaiért, a BSI-vel közös Diplomata Váltó kezdeményezés keretében.

A Segélyszervezet jótékony futói ezúttal is mezükön viselték a 1353-as adományvonalának számát, és az ökumenikusoktól már jól ismert jól ismert „Ne csak szurkolj, segíts!” üzenetet, hogy így buzdítsák a szurkolókat adományozásra. A kezdeményezéshez a helyszínen is lehetett csatlakozni a segélyszervezet sátránál, ahol támogatói mezek és más jótékonysági sportos termékek voltak kaphatóak, illetve adományt is gyűjtöttek az önkéntesek. A verseny ideje alatt ugyanitt vidám programokkal, többek között ügyességi játékokkal várta a segélyszervezet a rendezvényre kilátogató szurkolókat, családokat.