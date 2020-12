Novák Katalin: örömteli, hogy egyre több fiatal vállal önkéntességet

Novák Katalin az önkéntesség világnapja alkalmából a közösségi oldalán közzétett videójában szombaton közölte: ma már a huszonévesek közül minden harmadik szokott rendszeresen önkénteskedni. Ezt szerinte azért is örömteli, mert ha valaki „egyszer megízlelte”, mit jelent a saját szabadideje terhére másoknak segíteni, akkor ehhez könnyen hozzászokik, és később élete természetes részévé válik az önkéntesség.

Most, a koronavírus-járvány ideje alatt is sokan vannak, akik önként jelentkeznek segíteni a védekezést, amiért köszönet illeti őket – hangsúlyozta a miniszter a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Novák Katalin azokon kívül, akik nap mint nap teszik a dolgukat, köszönetet mondott azoknak is, akik ezen túl is cselekednek. Azoknak, akik jelentkeztek önkéntesnek, azoknak a fiataloknak, akik most ott vannak a frontvonalban és segítenek a koronavírus-járvány elleni védekezésben.

Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár kiemelte: a fiataloknak kifejezetten sok feladat jutott a koronavírus-járvány idején.

„Mi vagyunk azok, akik a legtöbbet tudunk segíteni az idősebbeknek” – jegyezte meg. Azt mondta: fiatalként „egyik napról a másikra minden idős emberben a saját nagymamánkat és nagypapánkat láttuk, akiknek segítettünk bevásárolni, gyógyszert venni vagy éppen kutyát sétáltatni”.

Fontosnak nevezte, hogy amikor végre vége lesz a járványnak, akkor se hagyjon alább a lelkesedés az önkéntesség iránt. Ezért jövőre a kormány még nagyobb hangsúlyt fektet az önkéntesség népszerűsítésére, például azzal, hogy 2021-ben meghirdetik az önkéntesség magyarországi évét – jelentette be Rácz Zsófia.