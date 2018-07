Népviseletben mentek munkába a Hargita megyeiek (fotók)

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes idén is meghirdette az Ezer Székely Leány Napját megelőző pénteki napra ütemezve a székely népviselet napját. A kezdeményezés célja, hogy egy átlagos napon is minél többen hordják a népviseletet vagy annak egyes darabajit a munkahelyükön, illetve a hétköznapi teendőik ideje alatt.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A tavaly indult kezdeményezés nagy sikernek örvendett, az együttes a hivatalos Facebook-oldalán felhívást is közzétett, miszerint üzenetben várják azokat a fényképeket, amelyek a népviseletbe öltözött munkaközösségekről készültek. Akkor több ezer ember jelezte, hogy részt vett a székely népviselet napján. Így idén is ugyanezt a felhívást tették közzé – számol be róla a Maszol.ro.

„Találjunk társakat e játékhoz, biztassuk egymást, barátainkat, kollégáinkat! Kiváló alkalom a környezetünkben élő embertársainkkal a szülőfalujukról, családjaik viseletéről szót ejtenünk. Egyben hangolódjunk és készüljünk közösen az Ezer Székely Leány Napjára!” – idézi a portál az együttes felhívását, amelyre több Hargita megyei önkormányzat munkatársai idén is felöltötték a hagyományos viseletüket.

A Székely Népviselet Napján a hivatal munkaközössége népviseletben szolgál#szekelynepviseletnapja #csikszentimre #nepviseletbenmunkaban2018 Közzétette: Csíkszentimre község – 2018. július 6., péntek

Csíkszeredában a polgármesteri hivatal és Hargita Megye Tanácsának vezetősége és alkalmazottai a főtéren találkoztak péntek délelőtt, ahol a Hargita együttes közreműködésével táncoltak, majd egy közös fotó erejéig egy csoportba össze is álltak a megyeháza lépcsőin.

Közben folyamatosan érkeznek a megosztások a közösségi oldalon, hogy mely vállalatok és közintézmények munkatársai csatlakoztak a kezdeményezéshez.

Borítókép forrása: Facebook / Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes