Négy tanács, hogy ne hízzunk el karácsonykor

A karácsonyi időszak a családdal együtt töltött időről, a szeretetről, pihenésről és persze a finom ételekről szól. A sütiknek, jó ételeknek nehéz ellenállni, de a karácsonyt is élvezhetjük plusz kilók felszedése nélkül. Íme néhány tanács – írja a Csupasport.

Irány a természet!

Az ünnepi időszakban végre van időnk filmeket, sorozatokat nézni. Ám a kanapén könnyen beszippantja az embert egész napra. Ne tunyuljunk el, sétáljunk inkább sokat a szabadban a családdal. Ha pedig magunkkal viszünk néhány kültéri sporteszközöket, még nagyobb kedvünk lesz a mozgáshoz.

Óvatosan a kalóriákkal

Állítólag a karácsonyi vacsora során akár 3000 kalóriát is elfogyaszthatunk, ami egy felnőtt ember számára javasolt napi kalóriabevitelnek felel meg. Ez a hatalmas mennyiség nemcsak súlygyarapodáshoz, hanem gyomorégéshez, gyomorfájdalomhoz is vezethet. Karácsonykor is étkezzünk úgy, mint egy átlag hétköznap, többször együnk kis adagokat.

Együnk vitamint!

Legyünk őszinték, a karácsonyi időszakban nem sok gyümölcsöt fogyasztunk. Az ünnepi menüben nem szerepel például az alma, vagy a grépfrút. Pedig ebben az időszakban is nagyon fontos a vitamin, ásványi anyag bevitel. Ne hagyjuk le a bevásárlólistánkról a gyümölcsöt.

Ne habzsoljunk!

Itt egy csoki, ott egy szaloncukor, egy tál süti, pogácsa. Vendégségben, vagy otthon is akárhova nézünk tele az asztal hívogat falatokkal, amiből akkor is hajlamosak vagyunk enni, amikor nem is vagyunk éhesek. Mielőtt a tányérért nyúlunk nem árt átgondolni, hogy ez most valóban jól esik-e, vagy csak a szemünk kívánja. Néhány plusz kilótól megkímélhetjük magunkat, ha tudunk nemet mondani.