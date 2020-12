Ne hagyja, hogy legyőzze! 

Mutatjuk, hogyan előzheti meg a betegségeket.

Ha kapar a torka, az bajt jelez. De nem kell aggódni, ha már csírájában elfojtja a betegséget, nem fog ágynak esni. Lássuk, miket vethet be – írja a legfrissebb Vasárnap Reggel.

Hidratáljon!

Igyon sok-sok vizet és gyógyteát. Jöhetnek a frissen facsart levek és smoothie-k, így tisztítja a szervezetét.

Gargarizáljon sós vízzel!

Fél teáskanál só egy csésze meleg vízbe, kis öblögetés, gargarizálás, és máris „elmossa” a vírusokat, baktériumokat. A sós víz tisztítja a torkot, nyugtatja az irritált nyálkahártyát és csökkenti a gyulladást.

Vegyen forró fürdőt!

A forró víz gőze „kiszellőzteti”, tisztítja az orr- és arcüreget. Még hatékonyabb – ha bírja – az inhalálás, illetve az orrspray használata.

Egyen egy kanál mézet!

Kevés dolog esik jobban a fájó torokra, mint egy nagy kanál méz. Az antibakteriális természetes élelmiszer az egyik legjobb köhögéscsillapító.

Pihenjen!

Közhelynek hangzik, mégsem lehet elégszer ismételni, hiszen hajlamosak vagyunk betegen, gyengén is a munkába feledkezni. Amint teheti, álljon fel az asztaltól, menjen haza, burkolózzon be és pihenjen! Maradjon ágyban, mert ha most nem pihen eleget, lehet, hogy sokkal tovább kell betegszabira mennie.

Szellőztessen!

Ne csak otthon, hanem a munkahelyén is. Sőt, a munkahelyén még inkább, hiszen ahol sokan ülnek egy légtérben, ott ez rendkívül fontos. Nem túlzás, ha néhány óránként feláll és kereszthuzatot csinál.

Kézmosás

Igen, alapvető, hogy munkába érkezéskor és hazaérve azonnal kezet mos. A hidegebb hónapokban pedig ajánlott a sűrűbb kézmosás. Nemcsak a mosdóhasználatot követően, hanem tömegközlekedés, autózás után is, vagy ha hazaér a boltból. Időnként törölje át fertőtlenítő kendővel a kilincseket, a telefonja kijelzőjét, a számítógép billentyűzetét és az egeret.

Próbáljon minél kevesebbszer az arcához, orrához, szeméhez nyúlni. Ez nehezebb lehet, mint gondolná, de igyekezzen távol tartani a kezét, így csökkenti a megbetegedés esélyét.