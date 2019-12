Ne csak a kutya hasát tömje hájjal, a lábát is kenegesse vele

Ahogy az emberek, úgy a négylábúak is hajlamosak a megfázásra.

Kicsit reszket, lassabban sétál, olykor megáll a kutyánk séta közben. Ezek bizony jelek – figyelmeztet a Borsonline.

Annak a jelei, hogy fázik. Sokan hajlamosak elfeledkezni arról, hogy csak a bunda nem tudja megóvni őket a mínuszoktól. Ahogy az emberek, úgy a négylábúak is hajlamosak a megfázásra, kaphatnak tüdőgyulladást, fel is tudnak fázni, ami adott esetben nagyon lassan – kortól függően – múlik csak el. Az idősebb állatoknál ízületi problémát okozhat a hideg idő. És hát valljuk be, a megelőzés olcsóbb, és kevesebb energiát igényel, mint az elhúzódó orvosi kezelések.

Bizony, kell a ruci

Vannak, akik nevetségesnek és feleslegesnek tartják a kutyaruhát. Azok viszont, akik érzékenyebb fajtát vagy rövid szőrűt választottak maguknak, tudják, hogy bizony jól jön. Ha más nem, egy esőkabát, hogy ne kenje össze a lakást a kutya sétáltatás után.

A rendszeresen nyírt szűrű négylábúaknak, pláne téli időben, mindenképpen kell ruha, de a rö­vid szőrű fajtáknak is. Például: vizsla, tacskó, csivava, kínai meztelen kutyus. A yorkie-k­nak, a bologneséknek, a havaneséknek, ha rövidre vannak nyírva, szintén kell a téli öltözet – magyarázta a Borsnak Gárdos Péter, a Dogmopolite kutyakozmetika ügyvezetője, hangsúlyozva: a lakásban tartott kutyusok gyakrabban igénylik az öltöztetést, hiszen nincsenek annyira hozzászokva a hideghez.

Jöhet a termo

Esőben vízlepergetős, mű­anyag, orkán jellegű védelem ajánlott, hideg ellen pedig bé­lelt termoruhák, akárcsak a síruha az embereknél. Át­meneti időszakra léteznek finom, plüssjellegű pulóverek, mellények a legkülönbözőbb mintákkal, fazonban, kivitelben. De az otthon varrott megoldások is tökéletesek. Egy régi pólót vagy egy megunt pulcsit elég egy kicsit be­szűkíteni, az ebünk alakjára igazítani.

Bélel a hungarocell

Sok kint tartott kutya nem szereti a kutyaólt, alig használja egész évben, de ha jönnek a mínuszok, bizony a legmakacsabb eb is behúzódik a vackába. Sokat segíthetünk azzal, ha kibéleljük a kinti lakot.

A legjobb, ha hungarocell-lapokkal szigeteljük a házat belül, kívül pedig vízálló fóliával borítjuk – javasolja Hornyákné Boros Sarolta, a Mentsvár az Állatokért és Környezetünkért Közhasznú Alapítvány vezetője.

Azt is tanácsolja, hogy egy meleg takarót, vagy akár csak egy rongyot is tegyünk az ólba, de a szalma is melegít. Alá, fölé szintén vágjunk fóliát, hogy ne ázzon el.

Egy kis zsír jól jön

A kint tartott állatokon az is sokat segít, ha több élelmet kapnak télvíz idején.

Ezekben a hónapokban a mi kutyáink is többet kapnak enni, főleg zsírosabb hússal egészítjük ki a napi adagjukat. Ettől egy kis háj rakódik rájuk, amitől szintén nem fáznak már annyira – mondta a menhely vezetője. A háj nem csak elfogyasztva véd, a talpakra kenve óvja a mancsokat az útra szórt sótól.

Ellenség a só

A fagy mellett a járdákra és az úttestekre kiszórt pétisó is ve­szélyt jelent télen.

A lábvégeket, mancsokat kimarja a fagymentesítéshez használt só, akár már az elsô alkalommal is – hívta fel a figyelmet egy fontos problémára dr. Hámori Zsolt szakállatorvos. – Vannak tappancsvédő krémek, de jó a sima marhafaggyú is. Mielőtt kivisszük sétálni az állatot, dörzsöljük be vele a mancsait. A városi kutyáknak nem érdemes többet adni enni, nem kell rájuk több háj, van rajtuk elég – viccelődött kicsit az állatorvos.