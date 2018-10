Mostantól eldöntheti, hogyan érjen véget a kedvenc sorozata

Alternatív befejezést írni ugyan még nem lehet, de a rajongók már választhatnak többféle zárójelenetsor közül: a Netflix újabb lépést tett az interaktív tévézés felé.

A Netflix streaming-szolgáltató az interaktív tévézéssel próbálkozik, a rendkívül népszerű Black Mirror-ral kezdi a kísérletezést. A Black Mirror, vagyis a Fekete tükör következő, ötödik évadjánál már a nézők dönthetnek arról, hogy miként érjenek véget az egyes epizódok, bár a sorozat hangulatát ismerve valószínűleg csak egy sötét és egy még sötétebb befejezés közül lehet majd választani – írja cikkében az Origo.

A virtuális csatornának a Black Mirror lesz az első – de a tervek szerint nem az utolsó – élőszereplős sorozata, amelyben válaszút elé állítja a nézőket.

A csatorna rajzfilmekkel már kísérletezett korábban, a Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile-nál és a Shrek Csizmás Kandúrjával készült Puss in Book: Trapped in an Epic Tale-nél a cselekmény bizonyos pontjainál már a gyerekek dönthettek a folytatásról – írják.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock