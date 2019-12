Most megtudhatja, hogyan nem reped szét a bejgli

Pataki Ádám cukrászmester szerint a legfontosabb, hogy az arányosan elosztott tölteléket jól tekerjük fel és ne legyen se túl laza, se túl szoros.

Diós vagy mákos, egy a lényeg: fényes legyen a bejgli, és ne repedjen! Utóbbiról sokan csak álmodnak – írja a Bors.

Fele töltelék, fele tészta

Marton Adrienn gasztro-műsorvezető a klasszikus ízek kedvelője. Szerinte úgy lesz igazi aranybarna a bejglink, ha kétszer kenjük meg tojással.

„A bejgli-készítés legfontosabb alapszabálya, hogy a töltelék és a tészta fele-fele arányban legyen egymással. Arra is oda kell figyelni, hogyha a tölteléket főzzük, akkor az ne legyen se túl folyékony, se túl híg. A tésztához futtassuk fel az élesztőt, majd a száraz összetevőkkel keverjük össze, és tegyünk hozzá vajat. Mehet hozzá az élesztő, és gyúrjuk össze. Hűvös helyen pihentessük. Én a diós és a mákos tölteléket szeretem. Adjuk egymáshoz a hozzávalókat, majd felforralt tejben főzzük meg külön-külön a tölteléket, amihez cukor és citromhéj is kell. Hagyjuk kihűlni, hogy összeálljon, megszívja magát.

Ha kihűlt, állítsuk össze a rudakat. Egyenletesen kenjük el a tölteléket, a tészta két rövidebbik oldalán egy kicsit hajtsuk fel a töltelékre, és nyomkodjuk rá. Egyenletesen, lassan tekerjük fel. Tegyük egy sütőpapírral kibélelt tepsibe, majd 2–3 centi távolságra egymástól he­lyezzük el a rudakat. Szurkáljuk meg villával a tetejüket, így sütés közben távozik a gőz. Ami nagyon fontos: vékonyan kenjük le tojássárgájával a bejgliket, ha megszáradt, ismételjük meg tojásfehérjével is, majd hagyjuk, hogy teljesen megszáradjon. Kétszáz fokra felmelegített sütőben süssük 15 percig, aztán kicsit vegyük visszább, és negyedóra alatt aranybarna lesz” – árulta el Ad­rienn.

Pataki Ádám cukrászmester természetesen tudja a titkát annak, hogy hogyan ne töredezzen szét sütés közben a teteje.

„Kelt tésztából készüljön, de a töltelék ahány ház, annyi szokás. A klasszikuson túllépve én készítek gesztenyéset is. Lehet játszani a fűszerekkel, csinálhatunk marcipánosat, gyümölcsöset is. Én például teszek a klasszikusokba is kandírozott gyümölcsöket. Nagyon fel tudja dobni! Azt, hogy a bejglink ne repedjen szét, egyszerűen megoldhatjuk: a legfontosabb, hogy az arányosan elosztott tölteléket jól tekerjük fel. Ne legyen se túl laza, se túl szoros. A repedés a sütés közben keletkezett hőtől következik be, így alaposan szurkáljuk meg. Én egy húsvillát használok, oldalról és fentről is jól beszurkálom” – mondja Pataki.

Diétás verziója is van

Az ország fitneszguruja, Schobert Norbi szerint van megoldás arra, ha diétás időszakban is szeretnénk úgymond bebejglizni az ünnepi időszak alatt.

„Minden­kinek a 90 százalékos szénhidrátcsökkentett Norbi Update KETO lisztet ajánlom a bejgli elkészítéséhez. Vízzel, tojással és margarinnal keverjük össze, így meg is van a tésztánk. A töltelékhez jó minőségű darált diót használjunk, eritrittel és némi folyékony édesítővel ke­verjük össze, megfelelő állagúra. Ha feltekertem, tojássárgájával kenem meg. Azért is jó a KETO liszt, mivel alapvetően 100 gramm bejgliben (ami körülbelül 4 szelet) 70 gramm szénhidrát van, de így csak 20 gramm lesz benne” – tanácsolja a fitneszguru.

Diót vagy dejót?



Idén alaposan elszállt a dióár, köszönhetően annak, hogy szerény volt a termés, károkozók nehezítették a termelők dolgát. Egy kiló dióbél körülbelül 2500 forintba kerül, ami alaposan megterheli a háziasszonyok pénztárcáját.

„Semmiképpen se spóroljunk az alapanyagokon, ha jó diós bejglit akarunk karácsonyra. Inkább vegyünk kevesebbet, de minőségit. Egyáltalán nem ajánlom, hogy dejót vegyünk, ami egy dióízű őrlemény. Igaz, hogy már egy ezresért is kapunk belőle egy kilót, de ízélményben sokkal gyengébb. Nem beszélve arról, hogy böfögtet is, egyszerűen csak elronthatjuk vele az egész bejglinket” – véli Pataki Ádám cukrász.

Csalóka a bolti áru

A bejglinek legalább 50 százalékban kell mákot vagy diót tartalmaznia. Figyeljen a kiírásra a boltban, mert a diós tekercs nem bejgli, abban vélhe­tően diópótló vagy mákkrém van.

Borítókép: illusztráció