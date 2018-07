Mit tegyünk, ha a narancsbőr nem akar eltűnni?

A hidegebb hónapokban talán nem is figyelünk rá, ám ahogy a szoknyák, nadrágok rövidülnek, a fürdőruhák előkerülnek, egyre jobban zavar minket is a testünkön éktelenkedő narancsbőr látványa. Vajon van megoldás, vagy szélmalomharc minden ellene való küzdelem?

A narancsbőr, vagy cellulit (nem tévesztendő össze a cellulitisszel, amely egy bakteriális bőrgyulladás) nem betegség, inkább esztétikai probléma, főként a combon, hason, faron, de a felkaron is megjelenhet – írja a Liget. A narancsbőr kiváltó okai között lehetnek a hormonális változások, a mindennapi mozgás hiánya, a helytelen táplálkozás és az ezt maga után vonó testtömegindex növekedése, vagy éppen a hirtelen fogyás, de kialakulásában közrejátszhat az erre való genetikai hajlam – mutat rá a portálnak adott interjúban Mihály Gyöngyvér csíkszeredai bőrgyógyász szakorvos.

A portál cikke szerint a megelőzésre és a kezelésre is sokféle próbálkozás történik. A módszerek között vannak olyanok, amelyek orvosi szempontból tudományos kutatásokkal alátámasztottak már, vannak, amelyeket még kevésbé, de a visszajelzések azt mutatják, hogy hatásosak, és olyanokat is hirdetnek, amelyek még nem bizonyítottak, hogy eredményeket érnének el a narancsbőr eltüntetésében.

„Kutatások bizonyítják, hogy csökken a narancsbőr felülete, illetve

valamilyen mértékben kisimul a bőr például az akusztikus hullámterápiától.

Ez a legújabb módszer. Egy kis gépezettel a kollagénképződést serkentjük, ettől újra feszessé válik a bőr és ezáltal a látvány is javul. Egy ekográfszerű fejjel végigsimítunk a kezelni kívánt bőrfelületen, ez hanghullámokat bocsát ki, módosítja a vérkeringést és a nyirokkeringést, és ezzel elindítja ezeket a feszesség-elősegítő folyamatokat”– magyarázza a szakember. Hozzáteszi: ahhoz, hogy látható eredményei legyenek, tíz-tizenöt alkalom szükséges, és évente ismételni kell a kezelést, mert amint abbamarad, visszaáll a narancsbőr.

Mint írják, a bőrgyógyász szerint biztatók a lézeres és rádiófrekvenciás kezelések eredményei is, amelyeket egymással kiegészítve még jobb eredményt kapunk. De hatásos tud lenni a masszázs és a lézerterápia kombinálása is.

„Ezek csökkentik a körfogatot és azon belül a narancsbőr is javul. De nem kifejezetten a narancsbőrre hatnak. Inkább az van, hogy

a testtömegindex, haskörfogat, combkörfogat csökkentésével vizuálisan javul a narancsbőr jellege is.

Létezik még a minimál invazív eljárás, amikor lézerszálakkal behatolnak a bőr alá és ott a horgonyzó kötőszöveti sövényeket roncsolják, és ezáltal kisimul a bőrfelület. Mert a kötőszöveti sövények osztják fel, húzzák a felső rétegbe, a bőr felszínéhez a zsírréteget, amely alul kéne legyen, ezért lesz rücskös a bőr, s helyenként be is mélyed” – mutat rá Mihály Gyöngyvér.

Ami valóban tud segíteni a szakember szerint, az a torna és a fogyás. Nem külön-külön, hanem a kettő együtt.

Mert ha egy túlsúlyos egyén lefogy és nem tornázik, akkor megmarad a narancsbőr, sőt, még láthatóbbá is válhat. A fizikai tornagyakorlatokkal lehet tónusosabbá tenni a bőr rétegeit. Ugyanakkor ajánlott az egészséges táplálkozás, valamint a sok folyadék bevitele, mivel ezzel hidratáljuk a szöveteket és ez bizonyítottan segít.

A beszélgetésben a szakorvos hangsúlyozta, hogy a tiszta zsírleszívás egyáltalán nem hatásos a narancsbőr eltávolítására, mert az csak a mélyrétegekből távolítja el a zsírszövetet, a narancsbőrért felelős zsírszövetek lokalizációja máshol van. A kriolipózis, a fagyasztás sem segít, mert ezáltal is csak a mélyebb rétegeket tudják fagyasztani. Nagyon népszerű továbbá a mezoterápia is, ezzel az eljárással különböző enzimeket, hormonokat, növényi eredetű szereket injekcióznak a bőrbe.

„Ezek bizonyítottan nem hatnak, mégis elterjedt módszerek. Ugyanúgy a problémás bőrfelület fóliával való betekerése sem használ, van, hogy bekenik csípős paprikakrémmel és úgy tekerik rá a fóliát. Nincs bizonyított hatása, de hisznek benne és alkalmazzák. Léteznek különböző kiegészítők is, ide sorolják a Ginkgo bilobát, az Omega 3-at, amelyek egészségesek, jók, de azt, hogy kifejezetten a narancsbőrre hatnának, nem tudták még bizonyítani. Nem ártunk vele, az anyagcserére, a keringésre, az egész szervezetünkre jó hatással vannak, de ne várjuk, hogy elmúlik a narancsbőrünk tőlük.

A sok folyadék, mozgás, egészséges étrend – ezek az alapok a narancsbőr megelőzésére, enyhítésére.”

A narancsbőrnek is vannak fokozatai, a Nürnberger-Müller-féle cellulit súlyossági skála szerint az egyes fokozatban nem látszik, csak akkor jelenik meg, ha összehúzzuk a bőrt. A kettes fokozat az, amikor csak akkor látszik, ha áll a személy, vagy összehúzza a bőrt, a hármas fokozatba sorolják azokat az eseteket, amikor állva, fekve és a bőrt összehúzva is látható.

„A nők mintegy kilencven százalékát érinti, és férfiaknál is előfordul.

Ez nem betegség, és az, hogy teljesen el lehet tüntetni, csak áltatás. Figyeljünk oda, hogy mire költünk,

hogy ne legyen a kezelésre fordított összeg ablakon kidobott pénz, főleg, hogy ha csalódunk is. Inkább fogadjuk el a testünket úgy, ahogy van, igyunk sok folyadékot, étkezzünk rendesen, biciklizzünk, sportoljunk, attól jobban is érezzük magunkat és a cellulit állapotán is javítunk” – ajánlja a bőrgyógyász. Mint mondja, a narancsbőr már serdülőkor után megjelenhet, a hormonális változások miatt. És ha egyszer felbukkant, velünk marad, csak enyhíteni lehet. Teljesen „eltüntetni” csak Photoshoppal lehet.

