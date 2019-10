Mit csináljunk a kismillió gyerekrajzzal?

Csodás és tüneményes a sok gyermekmű, de egy idő után bizony nem kis feladat tárolni őket.

A csalad.hu összegyűjtött néhány tippet, hogy mindig és sokáig örülhessünk az újabb hazahozott gyönyörűségnek.

1. A lakás tőlünk, családtagoktól lesz színes és egyedi. Ha vannak kint fényképek, boltban vásárolt képek és fali díszek, miért ne tehetnénk ki a gyermekeink rajzát is jól látható helyre? Tegyük a legszebb darabokat keretbe vagy üveg mögé, és díszítsük velük a konyhát, előszobát, vagy akármelyik helyiséget! Az alkotások rendszeresen cserélhetők!

2. A gyermekszoba dekorációjára ideálisak a saját készítésű tárgyak! Jó érzés a csemetének, ha a munkáit látja maga körül, ráadásul egy részükkel játszani is tud. Szereljünk parafatáblát és kisméretű fali polcot a gyerekszobába, és hagyjuk a kis lakót, hadd díszítsen saját maga! Tegyük lehetővé, hogy igény szerint a szekrényére, az ajtóra vagy a falra is ragaszthasson kedvére!

3. No de a falakra sem fér ki minden! Rendezzük mappákba az alkotásokat! Minden gyermeknek külön rendszerezője legyen, ebben gyűlhetnek a szép és kedves rajzok. Évente egyszer közös program lehet a papírok átválogatása: érdemes minden korszakból, és a kedvenc témákból a legjobban sikerülteket megtartani, és az időtállóság érdekében akár laminálni is.

4. A szorgalmas gyermekkezek manapság egyre többféle „sokdimenziós” alkotást is gyártanak. Nem könnyű portalanul és biztonságosan tárolni a ragasztott mikulásfejet, a nyuszikosarat, a papírtányérból készült csirkét és a papírcsipke-angyalt. Mert ezek egy idő után bizony nem férnek el a polcon, és nem is biztos, hogy sokáig szeretnénk nekik helyet adni. De a gyereknek kedvesek – kapjanak hát helyet a gyerekszobában, és éljenek, amíg tudnak! De kinevezhetünk egy dobozt is a térbeli alkotásoknak, amit a rajzmappához hasonlóan évente jó, ha közösen átválogatunk.

5. A legtöbb nagyszülő, keresztszülő, barát örül a saját készítésű ajándékoknak. A már meglévő alkotásokból erre a célra is félretehetünk pár darabot. Beszéljük meg a gyermekkel, melyik kedvességgel lepné meg szívesen a szeretteit. Ha közeleg a nagy nap, engedjük, hogy a kicsi maga csomagolja be az ajándékát.

6. Ha kevés a helyünk, vagy sok a gyerek – és így az alkotás is -, vagy csak viszonylagos rendet szeretnénk látni magunk körül, fényképezzük le a rajzokat, ragasztásokat, vagy ami éppen készült, és nevezzünk ki a számítógépen egy mappát az alkotott csodáknak. Itt bármikor megnézhetjük őket.

7. Gyurmafigura, vasalós gyöngyből készült szívecske, díszített mézeskalács bábu, gumiból szőtt karkötő – ezek olyan kis csodák, amik sajnos nem időtállók. Moly, egy határozottabb érintés vagy az idő szétmállasztja, megrongálja őket – szomorú, de így természetes. Beszélgessünk a gyerekekkel az egyes anyagok tulajdonságairól, és arról, hogy vannak dolgok, amik nem örök életűek. Örüljünk a kincseknek, amíg szépek, és váljunk meg tőlük, ha eljött az ideje.