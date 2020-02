Mindig készüljünk fel a rossz időjárásra

Jobban járunk, ha indulás előtt alaposan számba veszünk minden eshetőséget.

Öltözködjünk rétegesen, vigyünk magunkkal plusz élelmet és vizet, jól válasszuk meg a felszerelést, és ha villámokat látunk, igyekezzünk minél gyorsabban fedett helyet keresni – írja a Csupasport.

A viharos, szeles időjárás könnyen tönkreteheti a kirándulásunkat vagy a túránkat, ráadásul ha felkészületlenül csap le ránk a természet, veszélyes helyzetekbe kerülhetünk.

Mivel a tiszta, napos égbolt is meglepő gyorsasággal képes megtelni felhőkkel, és a szemerkélő esőt is kísérheti villámlás, jobban járunk, ha indulás előtt alaposan számba veszünk minden eshetőséget.

Igen, sokszor érezhetjük úgy, hogy túlgondoltuk a dolgokat, de inkább legyen nálunk némi pluszfelszerelés, mintsem amiatt főjön a fejünk, mit kellett volna magunkkal vinnünk. Az alábbi tippek segíthetnek minden túrázónak.

Gondolkodjunk előre, pakoljunk okosan

Bármilyen túrára is indulunk, öltözködjünk rétegesen. A póló, pulóver, kabát hármas mindig legyen nálunk, természetesen évszaknak megfelelő vastagsággal. Még nyáron is, amikor napközben ugyan pólóban megyünk, ám estefelé jól jöhet egy vékony felső, a kabát pedig a szél és eső ellen véd.Hátizsákunk legyen akkora, hogy a felesleges ruha kényelmesen elférjen benne.

A fennmaradó helyre mindenképp tervezzünk be az eredetileg tervezettnél akár kétszer annyi vizet és élelmet, és legyen nálunk magas kalóriatartalmú étel is, például olajos magvak vagy aszalt gyümölcsök. Ne felejtsük el az egészségügyi felszerelést (fertőtlenítő- és kötözőszerek), de ha hosszabb útra megyünk, a szélbiztos öngyújtó, a fejlámpa és a vészhelyzetben hollétünket jelző síp se maradjon ki.

Tájékozódjunk az időjárásról

A túra előtti napokban mindenképp keressünk rá az interneten, hogy milyen időjárás várható az adott térségben, és mindig számítsunk egy fokkal rosszabbra.

Ha az előrejelzés csapadékot valószínűsít, készüljünk viharra, és ennek megfelelően válasszuk meg a felszerelésünket. Ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban a környékre érve, nyugodtan tájékozódjunk a helyi lakosoktól. Náluk jobban senki nem ismeri az adott térségre jellemző időjárást, jó eséllyel tudnak tanácsot adni, hogy aznap mi várható.

Figyeljük a felhőket

A felhők sokat elárulnak arról, hogy milyen időjárás várható. Formájuk, mozgásuk gyorsasága és iránya egyaránt tájékozódási alap. Ha a távolban lencse formájú felhőket látunk, az hamarosan érkező szélre és csapadékra utalhat. A szürkés, sűrűn gomolygó felhők szintén vihart jelezhetnek.

Abban az esetben, ha az esőt villámlás és mennydörgés kíséri, jól fontoljuk meg a továbbhaladást, lehet, jobban járunk, ha elhagyjuk az erdőt, és hazafelé vesszük az irányt. Ha túráink során folyamatosan figyelgetjük a felhőket, egy idő után rá fogunk jönni, hogy melyik mit jelent, ami nagyon hasznos lehet a jövőre nézve.

Védekezzünk, ha jön a vihar

A villámlás nem tréfa. Ha a szabadban vagyunk, igyekezzünk minél hamarabb fedett, lehetőleg minél masszívabb helyre behúzódni. Ne nagyon érjünk hozzájuk, és kerüljük a fém dolgokat. Ne meneküljünk be egy nagy fa alá, mert az nem nyújt megfelelő védelmet, mi több, inkább vonzza a villámot, és ha belecsap, a letörő ágak is sérülést okozhatnak. Ugyanígy érdemes távol maradni a nagyobb vízfelületektől is.

Ha bizonytalanok vagyunk, forduljunk vissza

Egyáltalán nem szégyen, ha inkább úgy döntünk, hogy nem indulunk útnak. Ha a túra helyszínére megérkezve rossz időjárással találjuk szembe magunkat, és attól tartunk, hogy idővel csak rosszabbra fordul, a legjobb, amit tehetünk, hogy hazamegyünk. A rossz időjárás egy alapvetően könnyű túraútvonalat is alaposan megnehezíthet, a táv felénél tartva csak átkoznánk magunkat, amiért egyáltalán elindultunk. Az erdő ott lesz hét múlva is.