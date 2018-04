Mindent megtudhat a pásztorkutyákról májusban

A Közép-európai Pásztorkutyás Konferencia látványos bemutatókkal és szakértői előadásokkal várja a látogatókat.

Erő, dinamizmus, biztonság, tudatosság, odaadás és figyelem: gondolta volna, hogy ezek a legfontosabb ismérvei egy igazi, képességeiben kiteljesedett pásztorkutyának? Szeretné tudni, hogyan lehet ezt elérni? Érdekli, miért érdemes ma pásztorkutyát tartani? Vajon mitől lesz igazán értékes és hatékony egy pásztorkutya? Arra is kíváncsi, hogy milyen lehetőségek rejlenek ezeknek az állatoknak a tartásában és tenyésztésében?

Ezekre a kérdésekre is választ kaphat mindenki, aki ellátogat Magyarország és a régió első Közép-európai Pásztorkutyás Konferenciájára, a KEPCon-ra. A térség nemében egyedülálló programja szakmai konferencia és szabadegyetem is, melynek Szeged ad otthont 2018. május 12-13-án a Szent-Györgyi Albert Agórában.

Tudományos fórum a hazai és nemzetközi szakembereknek

A szervezők színes programokkal készülnek a látogatók számára, a színvonalas előadások mellett szakmai workshop és látványos bemutatók is lesznek. A világ számos pontjáról – Argentínából, Brazíliából, az Egyesült Államokból, Kanadából, Törökországból, Csehországból és Romániából – érkeznek ismert és elismert pásztorkutyákkal foglalkozó szakemberek. A két nap alatt több mint 25 előadás foglalkozik majd a pásztorkutyák és nagyragadozók, valamint a pásztorhagyomány

értékeivel. A rendezvény hazai és nemzetközi tudományos fórum, mely a pásztorkutyák eredeti rendeltetése és munkájukból fakadó tulajdonságainak a hagyományokhoz és a modernitáshoz kapcsolódó szakmai, elméleti és gyakorlati témaköreit képviseli. A konferencia szakmai támogatója a Szegedi Tudományegyetem Néprajz és Kultur Antropológia Tanszéke.

Jól érthető, érdekes előadások

A szervezők nem titkolt célja, hogy a magas színvonalú szakmai előadások és programok a nagyközönség számára is nyitottak és figyelemfelkeltőek legyenek. A magyar kutyafajták, többek között a kuvasz, a komondor és a sinka külön szekcióban kapnak kiemelt figyelmet. Szó lesz olyan különleges fajtákról is, mint a török akbash és kangal. Kiemelten kezelt kérdés lesz a környezetvédelem és a természetközeliség, valamint az állatok iránti felelősségvállalás témaköre is.

Látványos bemutatók, igazi kuriózumok

Az elméleti előadások mellett gyakorlati bemutatók is színesítik a programot. A világhírű FCI küllembíró, Geldi Kyarizov először fog Magyarországon szakmai workshopot tartani, mely során képet kapunk arról, hogy melyek a kutyákra vonatkozó aktuális standard-ek, mi alapján értékelik azokat. A két nap során látványos ragadozómadár vadászati bemutató, kutyás bemutató és hagyományőrző harcművészeti bemutató is lesz, amelyek célja a magyar hagyományos értékek bemutatása.

Borítókép: Illusztráció / Kuvasz kutya / Pixabay