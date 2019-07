Milyen ebédet csomagoljunk a strandra?

Főleg akkor, ha nem akarunk egy bódénál gyorsételt enni.

Ha lemegyünk a strandra, akkor általában az a terv, hogy egész nap kihasználjuk a jó időt – írja az Origo.

Ez azt jelenti, hogy nemcsak ebédről, hanem uzsonnáról is kellene gondoskodni – ha nem akarunk egy bódéban enni vagy valamilyen ételérzékenységtől szenvedünk. Na, de vajon mi legyen az uzsonna? És ami még nehezebb: mit csomagoljunk ebédre?

Mielőtt erre a válaszra rátérnénk, érdemes az elején kezdeni: a strandcuccok bepakolásánál. Persze a strandlepedőt vagy a törölközőt sosem hagyjuk otthon, de például

egy összecsukható szék is jól jön néha, ha kényelmesen szeretnénk enni.

Ne felejtsük otthon a napernyőt se, és ha egy mód van rá, mindenképp szerezzünk be egy jó hűtőtáskát. Vagy akár kettőt, ha a vizeket is folyamatosan hűteni szeretnénk. Vannak már például hűtőtáska hátizsákok is, amelyeket használata egyszerű és kényelmes.

Gondoskodjunk továbbá az evőeszközökről, a szalvétákról és a konyharuhákról is.

Na, és most már rátérhetünk a lényegre!

Milyen ételt vigyünk a strandra?

Mivel egész nap ki leszünk téve a tűző napsugaraknak, érdemes gondoskodni a hidratálásról: tegyünk be elegendő vizet vagy általunk egy kis citrommal vagy uborkával ízesített vizet. Az alkoholt és az üdítőket inkább hagyjuk otthon.

Ha kisgyerekek vannak a családban, akkor tegyünk be műanyag vagy eldobható poharakat is.

Jó ötlet lehet a szendvics és a különböző snackek, amelyek uzsonnára tökéletesen alkalmasak. Vagy gondoljunk a gyümölcs- és zöldségszeletekből készült tálra, amelyhez szószt is készíthetünk jól záródó műanyag edénybe. Aztán ott van még a dinnye, a főtt kukorica, a házi készítésű keksz, az otthon grillezett gyümölcsök, a különböző diófélék,

száraz csemegék és házi pizzaszeletek.

Salátát is készíthetünk előre, amelyet egy jól záródó edényben szintén magunkkal vihetünk. Ráadásul a lédús zöldségek még a hidratációhoz is hozzájárulnak. Sőt, a zöldségeket joghurtos öntettel és egy kis sült csirkehússal is összekeverhetjük, majd tortillába tekerhetjük és már meg is van az ebéd.

Még néhány ötlet: tésztasaláta, házi csipsz, gyümölcscsipsz, smoothie, egész gyümölcsök, kebab, házi müzliszeletek, főtt tojás zöldségekkel, tortillacsipsz, lepény,

Mindeközben figyeljünk rá, hogy ne maradjon étel a napon. Ha nem esszük meg, vagy ha a gyerekek hagyják meg, akkor tegyük vissza rögtön a hűtőtáskába, hogy meg ne romoljon.

Ebéd és uzsonna után érdemes egy kicsit pihenni, mielőtt újra úszni mennénk.