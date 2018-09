Mennyiért edzhetünk konditeremben?

Vajon mennyibe kerül, ha az edzőtermi gépeken próbáljuk elérni a legjobb formánkat?

Amíg a futás kapcsán például többé-kevésbé megáll az a vélekedés, hogy nem kell hozzá semmi, csak ki kell lépni az ajtón és rohanni – bár azért van ebben némi túlzás –, addig a fitnesz esetében egyértelmű a helyzet: a konditermi bérlet nélkül sehová sem jutunk – állapítja meg a csupasport.hu szabadidős portál összeállítása.

A belépők árai persze hatalmas szórást mutatnak, hiszen ha csak a saját tapasztalatainkat nézzük, akkor a szuterénben lévő, kicsit dohos és szűk termek, valamint a felkapott helyek, bevásárlóközpontok csili-vili termei olyan messze vannak egymástól, mint Spárta Athéntól két lábon, bár ezzel most megint a futás felé kanyarodtunk.

Szóval – nem reprezentatív – felmérésünk alapján a napi belépő egy-két helyen még megúszható 1000 forint alatt, de inkább 1500 körül alakul az átlagos ár, s azon se lepődjünk meg, ha egy-egy divatosabb helyen lévő és jól felszerelt teremben kettessel-hármassal kezdődik a belépő összege. (Egy divatos fővárosi prémiumteremben meg 10 ezer, igaz, ebben még a gyermekmegőrzés is benne van.)

A terem kiválasztásakor érdemes figyelembe venni, hogy az milyen messze van a lak- vagy a munkahelyünktől, mennyire világos, tágas, mennyire érezzük ott magunkat komfortosan, sőt az is fontos, hogy a belépő mellé milyen szolgáltatásokat kapunk. Érdemes figyelni arra is, hogy a kedvezménykártyák használói időnként más elbírálás alá esnek. A bérlethez egyre több helyen jár törülköző, de nézzük meg, hogy a szauna benne van-e az árban, esetleg valamilyen ajándék, kedvezmény (italok, személyi edzés, állapotfelmérés), de még az is lehet, hogy egy hosszabb érvényességű bérlet esetén a szüneteltetésre is van lehetőség, így egy kisebb sérülés vagy egy utazás sem vesz el a bérlet felhasználási idejéből.

Nem árt az edző

Ahogy a futásnál és az úszásnál is írtuk, ha a nulláról vagy nagyon alapszintről kezdjük el a mozgást, akkor mindenképpen érdemes edzőt fogadni. Persze ha elég motiváltak vagyunk, s nem kell mellénk ostoros ember (vagy beszélgetőpartner), akkor nem muszáj egész évre személyi edzőt fogadnunk, az első időszakban az edzésterv elkészítése, a feladatok begyakorlása és a megfelelő célok meghatározása miatt mindenképpen fontos.

A személyi edzések költségét nem tüntetik ám fel mindenhol, ahol találtunk erre vonatkozó információt, ott 4–6 ezer forinttól érhető el egy-egy alkalom, persze itt is vehetünk bérletet vagy mehetünk csoportos személyi edzésre, és akkor csökkennek a költségek. (A legtöbb helyen az első alkalom ingyenes vagy az első három kedvezményes, érdemes ezzel a lehetőséggel élni.)

Csak egy megjegyzés: alapszintű edzésekhez nem kell csili-vili, kismillió különleges gépet tartalmazó termet választani mindenáron.

A felszerelés

Most, hogy körbejártuk a termeket és a tudnivalókat, nézzük a szükséges hozzávalókat.

A korábban is referenciának tekintett ismert sportbolt webshopjában 3-4 ezer forintba kerül egy-egy rövidnadrág és a pólók is hasonló áron érhetők el. Cipőt 6 ezer forinttól vehetünk, míg a sportmelltartók 4 ezer forint körül kaphatók. Érdemes figyelni arra, hogy az erősítéshez és a kardioedzésekhez különböző felső- és alsórészt vásároljunk, utóbbiaknál fordítsunk nagyobb figyelmet a nedvszívó képességre is. Kesztyűt, kulacsot, övet 2-2 ezer forinttól vásárolhatunk, míg törülközőt már 1500 forintért is vehetünk.

Most pedig már nincs más dolgunk, mint célba venni a legszimpatikusabb termet, a hűvös idő közeledtével egyébként is jobb lehet zárt, fűtött helyen edzeni.

Szép kis summa

Felszerelés (cipő, zokni, nadrág, póló): 14 000 forinttól

Kiegészítők (kulacs, öv, kesztyű, törülköző): 7500 forinttól

Belépő: 800 forinttól, átlagosan 1500–2000 forint

Bérlet: átlagosan 10 000 forinttól

Edzői díjak: 12 alkalmas személyi edzés egy újbudai teremben: 42 000 forint

Összesen (heti három edzéssel, legalább hat póló, nadrág szettel, két kardioruhával, egy 12 alkalmas személyi edzéssel, kiegészítőkkel: 225 000 forinttól

