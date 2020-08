Már lehet jelentkezni a Női közéleti vezetőképző programra

Harmadik alkalommal indul a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Női Közéleti Vezetőképző Programja októberben, amelynek fővédnöke Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Az ingyenes képzésre olyan, 18-36 év közötti közéleti és vezetői szerepvállalásra nyitott nőket várnak, akik tudásukat hazai vagy régiós munkahelyeken kívánják kamatoztatni.

Az országhatáron belül szervezett négy képzési hétvégéből álló program keretében a résztvevők előadásokon és készségfejlesztő tréningeken vesznek részt – számol be a Magyar Nemzet.

A jelentkezők a kéthavonta megrendezendő személyes alkalmak közötti időben is számíthatnak feladatokra: beadandó készítésére, valamint e-learning-tananyagok feldolgozására, amelyek az ismeretek bővítését szolgálják. A képzés nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati tapasztalatszerzésre, ezért kiscsoportos projektmunka is vár a résztvevőkre, amelynek során hazai és külföldi szakemberekkel, vezetőkkel és politikusokkal is találkozhatnak. Tekintettel arra, hogy az előadások egy része angolul zajlik majd, a felsőfokú angol nyelvtudás elengedhetetlen.

A program célja, hogy praktikus vezetői ismeretekkel vértezze fel a résztvevőket és olyan közösséget teremtsen, amely segíti őket a hosszú távú céljaik megvalósításában idehaza. Mindemellett a képzés lehetőséget ad arra is, hogy rámutassunk a női vezetők fontosságára, valamint a nők gazdaságra, társadalomra és közéletre gyakorolt hatására – mondta el a Magyar Nemzetnek Szabó Katalin, a program koordinátora.

A Női közéleti vezetőképző program minden évben nemzetközi viszonylatban is elismert szakértőket vonultat fel. A tavalyi előadók között volt például Aczél Petra nyelvész, kommunikáció- és retorikakutató, egyetemi tanár, Malcolm Gillies, a London Metropolitan Egyetem egykori rektora, Varga Judit igazságügyi miniszter, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint David Venter, Nelson Mandela volt kommunikációs főtanácsadója.

Az érdeklődők szeptember 10-én éjfélig jelentkezhetnek a programra. A pályázóknak háromkörös felvételire kell készülniük: az első lépés az önéletrajz és motivációs levél beadása, míg a második körben egy online logika és szókincstesztet kell megoldaniuk, végül pedig a – felvételi követelményeknek megfelelt és legjobb értékelést kapott – jelentkezők egy interjún vesznek részt.

A képzésről és a jelentkezésről bővebb információ a Női közéleti vezetőképző program honlapján olvasható. Amennyiben a vírushelyzet nem teszi lehetővé a személyes alkalmak megtartását, a képzés távoktatás formában valósul meg. A programot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatja.

Borítókép: illusztráció