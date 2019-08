Követeket keresnek az erdélyi kastélyoknak

Munkájukkal, ötleteikkel segíthetik az erdélyi kastélyok és udvarházak sorsának jobbra fordítását mindazok, akik külső segítőként bekapcsolódnak a Kastély Erdélyben program működtetői csapatába.

Első alkalommal szervezik meg a Kastély Erdélyben program működtetői a Kastélykövet-tábort, a szeptember 1–8. között a Kolozs megyei Válaszúton tartandó rendezvény célja, hogy újabb érdeklődőket vonjon be az erdélyi kastélyok népszerűsítését, turisztikai körforgásba való bevonását célzó munkába. Az alapkoncepció az lenne, hogy olyan bázist gyűjtünk magunk köré fiatalokból – bár nincs korhatár –, akik fel tudják vállalni az erdélyi kastélyok ügyét. Ott tudnak lenni a rendezvényeinken, be tudják ajánlani a programot, eljönnek és velünk együtt gondolkodnak, hogy hogyan tovább, mi legyen a következő lépés – fejtette ki a Krónikának a tábor alapötletét Fóris Réka projektfelelős, rendezvényszervező.

A program működtetői az elmúlt években több tábort is szerveztek, ahol ötletelés zajlott, és ezt a továbbiakban is próbálják továbbgörgetni. „De kell egy külső bázis, olyan emberek, akik friss ötletekkel jönnek, ami újabb lendületet ad a projektnek is.”

A munkába való bekapcsolódáshoz, a táborban való részvételhez nem szükséges előzetes szakmai tudás, tapasztalat, és korhatárbeli megkötés sincs. A lényeg, hogy a jelentkező legyen nyitott erre a munkára, érdekelje az erdélyi kastélyok sorsa.

„Nyilván, aki eljön ide, van egyfajta affinitása, kötődése a kastélyokhoz, és ennél többet igazából nem is várunk” – árulta el Fóris Réka.

A Válaszúton tartandó tábor programja strukturálisan három részre osztható: az általános bevezetőben nemcsak a Pont Csoport által működtetett Kastély Erdélyben programot mutatják be, hanem több szempontból, szemszögből is megvizsgálják, áttekintik az erdélyi kastélyok jelenlegi helyzetét.

Ezt utána workshopokon boncolgatják tovább, majd terepen is szemügyre veszik. A tábor résztvevőit 12 kastélyba is elviszik, ahol vezetett túrán tapasztalhatják meg azt, amit elméletben hallottak. A kiválasztott helyszínek között Maros, Kovászna, Brassó és Hunyad megyei kastélyok szerepelnek, de állapotukat tekintve az erdélyi kastélyok egész palettáját lefedik. Van olyan helyszín, amely már része a turisztikai körforgásnak, kastélyszállót, turisztikai központot, múzeumot működtetnek benne, de olyan is, amely felújítás alatt van, vagy csak időnként nyitják meg. És – mintegy ráadásként –

olyan nemesi lakba is eljutnak a táborozók, amelybe az áldatlan körülmények miatt nincs bárkinek bejárása.

Arra a kérdésre, hogy mi is lesz a feladatuk az így kiképzett kastélyköveteknek, Fóris Réka elmondta: elsősorban ötletekkel segíthetnek, de a Kastély Erdélyben program különböző projektjeinek, rendezvényeinek a lebonyolításában is részt vehetnek. Ott lehetnek, segíthetnek, velünk együtt dolgozhatnak. És ezen túlmenően lobbizhatnak is különböző cégeknél, hogy ez egy hasznos projekt, mert akkorra már látni fogják az összképet.

A Kastély Erdélyben program keretében állandóan vannak tevékenységek, a legújabb a kastélyjátékok, amellyel gyerekek körében népszerűsítik a műemlékeket, de szakemberek részvételével kastélykonferenciát is szerveznek, és az online shopban hazai dizájnerek termékeivel népszerűsítik az erdélyi nemesi lakokat.

A szeptember 1–8. között tartandó táborba ingyenes a részvétel, a szállás, ellátás és a kirándulásokon való részvétel is biztosított, a jelentkezőknek csupán a Válaszútra való kijutást kell megoldani.

A szervezők 30 fő jelentkezését fogadják augusztus 23-án éjfélig. Jelentkezni a Kastély Erdélyben program honlapján, illetve a Facebook-eseménynél lehet.