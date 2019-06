Kóstold meg Te is az ország első biciklis ételét!

Zalakaroson mindenki bringában vagy bringával utazik, és elkészült a Bike Food, a kerékpárosoknak szóló ételük is. A bike roll, avagy fúziós útravaló nem csak a bicajosok kedvence lesz a jövőben.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Zalakaroson megválasztották az ország első biciklis életét. Most, a likebalaton.hu által közelebbről is megismerkedhetünk a mennyei falatokkal.

Zalakaroson minden a kerékpározás körül forog

Zalakaroson évek óta hirdetnek receptversenyt, az Élményekkel teli ízek programjukban került már nagyvad is a tányérra a gŐZgombócban, idén zalai tésztaételek és biciklis ételek kategóriában keresték a legfinomabb falatokat.

Bike food kategóriában olyan kreatív ételt kellett a versenyzőknek elkészíteni, amit akár biciklizés közben, a nyeregben is megehetünk, de túlmutat az alma és gumicukor kategórián. Sőt. Megfelelő mennyiségű fehérjét, rostokat, vitaminokat és minőségi szénhidrátot kell, hogy tartalmazzon.

Zalakaroson minden a kerékpározás körül forog, számos bicikliút, kerékpáros verseny mellett a településen található az ország első kerékpáros barát fürdője is.

A program díjátadóján részt vett Dr. Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség elnöke és a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke, aki beszédében példaértékűnek nevezte a Zalakaros Go Bike kezdeményezést és az erre épülő városmarketing tevékenységet.

Czirákiné Pakulár Judit turisztikai alpolgármester elmondta, hogy a kampányban egyedülálló összefogás valósulhatott meg Zalakaroson: a zalakarosi fürdő és a szállodák bringás kedvezményekkel, a tourinform iroda akciós kerékpárbérléssel, a város új kerékpárúttal és szemléletformáló túrák szervezésével, a gasztronómia pedig Magyarország első bike food ételével csatlakozott a kerékpáros tematikához.

Nem is volt kérdés az ötletgazdának, Kovács Szabolcsnak, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, hogy ehhez a tematikához illeszkedve el kell készíteniük az ország első kerékpáros ételét is.

– A zsűrizésnél kiemelt szempont volt, hogy olyan frissen készült, kézbe adható, akár nyeregben is ehető étel szülessen, ami a kirándulókra gondolva úgy látja el energiával a kerékpárosokat, hogy ne telítse el őket túlságosan. Hazánk első bike foodja zseniálisan ötvözi a nagy nemzetközi streetfood trendeket a helyi értékekkel, így olyan izgalmas étel született, amit egy külföldi túrázó is akár évek múlva fel tud majd idézni emlékei közül. Szeretnénk, hogy az év kerékpáros étele gazdaságilag is életképes étel legyen, ezzel kapcsolatban már konkrét ötleteink is vannak – mondta el Bezerics Dani, a Paletta bisztrók tulajdonosa, bikefood zsűritag.

Virág József és a Park Inn Kitchen csapata álmodta meg a receptverseny győztes biciklis ételét, a Bike rollt-avagy fúziós útravalót, ők mutatják be a likeBalatonnak ezt a palacsintára hasonló tekercset.

– A pályázat kihirdetése után a csapatommal szinte azonnal elkészítettük ezt az ételt. Nagyon jól volt megfogalmazva a feladat, azonnal elkezdtük összerakni az ötleteinket. Ezen a környéken mindenki kerékpározik, tudjuk, hogy ez a sport mennyi energiát vesz ki az ember testéből, és mivel érdemes ezt pótolni. Minden vitamint, egészséges rostokat és minőségi szénhidrátot beletettünk az ételbe, amit mi magunk is szeretünk.

– Mi került a bike roll-avagy fúziós útravalóba?

– Egy kukoricapelyhes francia palacsintába töltöttük a szójával és mézzel glazírozott tépett sertéstarját, amiből minden zsiradék ki van sütve, de szaftos és omlós marad. Erre került egy zalai salsának hívott szósz. Ezt friss zöldségekből, köztük a híres zalai kerékrépából készítettük el és tökmagolajjal ízesítettük. Tettünk hozzá őrségi füstölt gomolya sajtot is. Mindezt úgy csomagoltuk bele a palacsintatésztába, hogy úgy nézzen ki, mint egy nagyobb töltött káposzta. Így könnyen kézbe vehető, és fogyasztható. Azt gondolom, hogy napjainkban nagyon népszerűek a wrap ételek, így a mi bike rollunk is sikeres és kedvelt lesz a kerékpárosok körében.

Egy könnyed, street food étel ez, amit bármilyen fesztiválon, rendezvényen szívesen fogyaszt majd a nagyközönség is.

Valóban könnyen kézbe fogható és kés, villa nélkül ehető a palacsinta tekercs. Harapás közben sem esik szét, és nem potyog az ölünkbe, így tényleg, akár a bicajon ülve, vagy a bringa mellett állva is elfogyasztható. Kifejezetten tetszetős a benne levő zalai salsa, a kerékrépa frissessége nagyon jól passzol a karamellizált disznóhúshoz és a könnyed tésztához.

Az ország első bike food ételének receptje hamarosan nyilvánosságra kerül, és nem csak Zalakaroson, hanem országszerte megkóstolhatjuk!

A fürdőváros kedvenc tésztaétele az erdei gombás rakott laskatészta lett, melyet a MenDan Hotel szakácscsapata készített el.