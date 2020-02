Jobb munkához segítik az anyukákat

Képzés és ösztöndíj – ezek a legfontosabb kulcsszavai annak az uniós forrásból indult programnak, amellyel a kismamáknak a munkaerőpiacra való visszatérését szeretnék elősegíteni.

Négy gyermek mellett sem csak a négy fal között képzeli el az életét a közgazdász végzettségű Megellai Orsolya, aki úgy tervezi, hogy előbb-utóbb a munkaerőpiacra is visszatér, persze csak úgy, hogy a családi teendőinek ne menjen a rovására. Vagyis részmunkaidőben – írja a Vasárnap Reggel.

„Szerencsére egy nagyon jó magyar középvállalkozásnál dolgozom, ahol a vezetők figyelnek arra, hogy segítsék az anyukák visszatérését. Amikor eljöttem, négy órában dolgoztam, volt, hogy hat órában. Most az is lehet, hogy két órában fogok tudni visszamenni, ha szükségük van rám, és ha én is be tudom iktatni, akkor valószínűleg hamarabb” – mondta a Rákosmentén élő anyuka az M1 Summa című műsorában.

Több tízezer másik kismamának kínál segítséget a munkába való visszatérésre az a hárommilliárd forintos keretösszegű program, amelyre már lehet jelentkezni a Magyar Államkincstárnál, illetve az Országos Foglalkoztatási Alapnál.

A kezdeményezés célja Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár szerint az, hogy ennek a fiatal és aktív korosztálynak a tagjai később új képességek birtokában tudjanak helyet találni a munka világában.

„A gyermek bizonyos életkor után már nagyon kedves ajándéka a családnak, de lehetőséget ad arra, hogy a gyermeknevelés mellett, mondjuk, képzésben vegyen részt a kismama, felkészüljön arra, hogy majd vissza kell térnie a munkaerőpiacra. Ennek segítése mindenképpen része a programnak” – mondta az államtitkár.

„Természetesen tudjuk, hogy nagyon eltérőek a családi körülmények. Vannak olyan szülők, akiknek még a nyolc általános iskolai végzettségük sincs meg, vagy nincs szakmai képzettségük, és vannak olyan kismamák is, akik mondjuk egy informatikai vagy nyelvi képzésen látják, hogy jobban tudnának haladni majd a munkahelyen. Ezekben szeretnénk őket segíteni” – tette hozzá Bodó Sándor.

Megjegyezte:

a program kiemelt célcsoportjának tekintik az alacsony iskolai végzettségű, szakképzettséggel nem rendelkező, kisgyermeket nevelő szülőket.

Ők ösztöndíjban részesülhetnek, ha folytatják az általános iskolai vagy középiskolai tanulmányaikat, vagy vállalják, hogy részt vesznek egy szakmát nyújtó képzésen.

„Havi százezer forintos ösztöndíjat biztosítunk a tanulás folytatásához vagy egy szakmai végzettség megszerzéséhez. Azért ez jelentős összeg, egy motivációs pénz, amelybe beépül egy biztonsági garancia is, 60 ezer forintot kap abban az esetben, ha részt vesz a képzéseken, de a fennmaradó 40 ezer forint az eredményességhez kötött, vagyis hogy fejezze is be” – mutatott rá az államtitkár.

A munkaügyi központok és a védőnők bevonásával induló program iránt jelentős érdeklődésre számítanak.

„Van, aki azt mondja, hogy ő minden percét a gyermekével szeretné tölteni a hároméves koráig, és majd bőven ráér utána visszatérni a munkaerőpiacra. Az ilyen egyéni döntéseket nem tudjuk előre felmérni, de mintegy 2500 kismamára számítunk, akik aktív szereplői lehetnek a munkaerőpiacnak” – tette hozzá Bodó Sándor.

A február 3-ától indult program mellett többféleképpen is támogatja a kismamákat a kormány. Január elsejétől a négy- vagy több gyermekes szülőknek már nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Az is segítheti a kisgyermekes családokat, hogy januártól a még dolgozó nagyszülők is elmehetnek gyedre, ha a család úgy dönt, hogy a szülők inkább a munkában maradnak.