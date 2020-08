Így tegye időjárásbiztossá a nyaralását

Nincs talán annál bosszantóbb dolog, mint amikor az ember jól megérdemelt nyári vakációját elrontja az időjárás. De létezik-e időjárásbiztos nyaralás? A válaszunk: igen!

Bár vitathatatlan, hogy a nyári kánikulában a természetes vizek közelébe vágyódunk leginkább, de az is tény, hogy manapság egyre szeszélyesebb időjárással is számolnunk kell. A fürdők jó választások lehetnek, főleg akkor, ha fedett résszel is rendelkeznek, így a vizes élményekről akkor sem kell lemondanunk, ha szakad az eső, vagy megérkezik egy hidegfront – írja a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

A fiatalabbaknak és a családosoknak számos élményfürdő nyújthat ezernyi élményt. Az állandó hőmérsékletű, fedett körülmények között üzemeltetett beltéri úszómedencék gyakran jól felépített, különleges csúszdákkal is várják a szórakozni vágyók minden korosztályát. Egyes nagyobb élményfürdők játszóterekkel, minigolffal, trambulinnal, ugrálóvárakkal, és van, ahol egyenesen egy gigantikus vizes játszótérrel fogadják a nyaralókat.

Akad olyan élményfürdő, ahol a kevésbé mozgékony kikapcsolódásra vágyókra is gondolnak: a szauna szerelmesei is könnyen megtalálhatják a kinti időjárástól teljesen független élményeket. A komplexumok azon, a szaunázás iránt rajongó, illetve a jelenséggel még ismerkedő vendégek igényeit is igyekeznek kielégíteni, akik a napi fáradalmakat maguk mögött hagyva igazán élvezni szeretnék a helyes szaunázás örömeit és jótékony hatásait.

Jó, ha utazás előtt azt is feltérképezzük, hogy milyen egyéb programlehetőség érhető el a szálláshelyünkön vagy annak közelében. Ezért is lehet jó választás például egy nagyváros, ahol a fürdőzési lehetőségen kívül sok más elfoglaltságot is találhatunk. A koronavírus-járvány okozta korlátozások enyhítésével számos múzeum és közgyűjtemény nyitott meg újra, nem beszélve az autós- és szabadtéri mozik nyújtotta nosztalgikus kikapcsolódásról.

