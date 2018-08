Így neveld a pásztorkutyádat!

A hétvégén rendezték az első nagyszabású hazai pásztorkutyás konferenciát. A fajta értékeit központba állító rendezvényen harminc előadásra és hagyományőrző kísérőprogramokra is sor került, sőt, még egy kutyus is gazdára talált.

Az első KEPCon – Közép-európai Pásztorkutyás Konferencia célja az volt, hogy közelebb hozza a kutyás szakmát a társadalomhoz, visszahozza a pásztorkutya fajták elismerését és ismertségét, és hogy bemutassa a fajta szépségét és erényeit. A konferenciát a hétvégén Szegeden rendezte a PDF Állat- és környezetvédelmi Alapítvány.

A két nap során nem csak kutyás szakemberekkel, kutyabarátokkal, leendő kutyatartókkal és érdeklődőkkel népesült be a szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra. Jelen volt természetesen több négylábú is, magyar és külföldi pásztorkutyák, mentett kutyák, terápiás kutyák. Valamint a magyar hagyomány értékeinek képviseletében sólymokkal és tradicionális népviseletbe öltözött hagyományőrzőkkel is találkozhattak a kilátogatók.

A résztvevők 30 előadást halhattak a két nap alatt. Számos nemzetközileg elismert szakember mint például Geldi Kyarizov, világhírű küllembíró és közép-ázsiai juhászkutya tenyésztő; Carol Beuchat amerikai genetikus professzorasszony; Dogan Kartay, a török pásztorkutyák ismert szakértője és Ilker Ünlü, a Török Akbash Szövetség elnöke fogadta el a szervezők meghívását.

Nagyszerű pillanata volt a rendezvénynek, hogy egy kutyát kereső család is kiskutyához juthatott: az egyik tenyésztő, aki – látván a konferencián a gyermek lelkesedését – felajánlott egy pásztorkutyát a családnak.

A rendezvény kiemelt támogatója, Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos, helyettes államtitkár arra hívta fel a résztvevők figyelmét, hogy az élővilággal való együttműködést és az azzal kapcsolatos tapasztalatainkat át kell örökíteni a következő nemzedékekre, mert a földi élet csak ezáltal lehet fenntartható.

Hajnal Gyöngyi, a PDF Alapítvány alapítója, a KEPCon főszervezője a pásztorkutyák kultúrában betöltött helyéről beszélt, és elmondta, hogy alapítványuk célja megmutatni mindazt, amit ez a fajta az embernek adhat részben gazdasági haszonban, de szellemi, eszmei, erkölcsi értelemben talán még sokkal többet is.

Már a folytatás is körvonalazódik, ugyanis 2019.05.11-12. között rendezik meg a következő, azaz a II. KEPCont -Európai Pásztorkutyás Konferenciát és Szabadegyetemet ismét Szegeden, mely immáron a teljes kontinensen fellelhető pásztorkutyákról fog szólni.