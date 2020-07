Idén a hazai nyaralás a legbiztonságosabb

A koronavírus-járvány előtt a horvát tengerpart a magyar nyaralók kedvelt célpontja volt, de déli szomszédunkban ismét nőni kezdett a fertőzöttek száma.

A koronavírus-járvány előtt a horvát tengerpart a magyar nyaralók kedvelt célpontja volt, a vírus megjelenésével viszont változott a helyzet. Déli szomszédunkban ismét nőni kezdett az új koronavírus-fertőzöttek száma, és a határátlépés is lassú. Belföldön viszont továbbra is biztonságos a nyaralás – írja az Origo.

Az elmúlt években sok magyar kereste fel nyáron a horvát tengerpartot. Idén azonban érdemes a biztonságot választani, és Magyarországon tölteni a nyaralást.

Horvátország viszonylag jól vészelte át a koronavírus-járvány első szakaszát, június közepe óta azonban egyre több fertőzöttet jelentenek déli szomszédunkból. Az ottani válságstáb jelentései szerint a csütörtökig tartó egy hétben átlagosan napi 67 új megbetegedést regisztráltak, egyedül csütörtökön pedig 96-ot.

Csütörtökig összesen 3008 embert fertőzött meg Horvátországban a koronavírus, a járvány áldozatainak száma pedig 112 volt. Az országban két járványgóc alakult ki: a kelet-szlavóniai Gyakovón (Djakovo) és Zágrábban.

A fertőzések megugrása különösen annak fényében aggasztó, hogy azt megelőzően egy hónapig nulla és három között volt az új megbetegedések száma.

A romló horvát adatok miatt a szomszédos Szlovénia pénteken levette Horvátországot a biztonságos országok listájáról.

Nemcsak a fertőzés terjedése inthet azonban óvatosságra. Amikor Horvátország megnyitotta határait a turisták előtt, egy regisztrációs rendszert vezetett be a turisták nyomon követésére és tájékoztatására a koronavírussal kapcsolatban. A regisztrációt előzetesen, online is el lehet végezni, a belépéskor pedig csak fel kell mutatni a személyi igazolványt vagy az útlevelet, a rendszer összekapcsolja az adatokat, így elvileg nem kell várakozni a határon.

A valóságban azonban korántsem volt ilyen gördülékeny a belépés. A múlt hétvégén például többórás várakozási időre kellett számítaniuk az M7-es autópályán Horvátországba utazóknak a határátkelő előtt. Többen ugyanis nyilván nem végezték el az előzetes regisztrációt, így a Magyarország felől érkezőknek a személyforgalomban három órát, az autóbusszal utazóknak pedig közel két órát kellett várakozniuk a határ átlépésére.

Aki Horvátországba utazik, az számoljon azzal is, hogy baj esetén az esetlegesen elrendelt karanténszállás költségét neki kell fizetnie, erre ugyanis nem nyújt fedezetet az utasbiztosítás sem. Egy nagyobb család esetén ez tetemes extra kiadás lehet.

Ami az egészségügyi ellátást illeti, az az állami intézményekben az európai egészségügyi kártyával ingyenes. Ez a kártya azonban nem helyettesíti az utasbiztosítást, mivel nem nyújt ellátást a magánintézményekben, és nem fedezi az orvosi célú hazaszállítás költségeit sem.

Aki idén a belföldi nyaralást választja, az értelemszerűen mentesül ezektől a kockázatoktól, valamint a határátlépés kényelmetlenségeitől is. Nálunk továbbra is kedvezőek a járványstatisztikák: az új fertőzöttek napi száma június 13-a óta egyszer sem haladta meg a 11-et, noha Magyarországon több mint kétszer annyian élnek, mint Horvátországban.

A kedvező hazai folyamatoknak köszönhetően június 18-tól megszűnt a veszélyhelyzet. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) többször is arra buzdított mindenkit, hogy idén Magyarországon tervezze a nyaralását. Mint Guller Zoltán vezérigazgató hangsúlyozta: „nemcsak azért, mert itthon biztonságos, hanem azért is, mert ezzel több százezer magyar család megélhetését is támogatjuk.”

Az MTÜ kampányt is indított, hogy Magyarország belföldi turizmusának lendületet adjon, amelyhez több mint 500 szolgáltató csatlakozott kedvezményes ajánlatokkal. A kampány szlogenje, az „Együtt, itthon, szabadon – Magyarország visszavár„ arra utal, hogy most végre újra találkozhatunk a barátokkal, rokonokkal, szabadon mozoghatunk, biztonsággal útra kelhetünk az országon belül.

Guller Zoltán arra számít, hogy nyáron a foglaltság elérheti a 70%-ot a szálláshelyeken. Így az idei belföldi turizmus akár a tavalyinál is jobb lehet – mondta a vezérigazgató. Hangsúlyozta: aki teheti, pihenjen itthon is.

