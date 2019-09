Hogyan szerettetheti meg gyermekével a főzést?

A kulcs mindenképpen a játékosságon van.

Különféle, a gyermek életkorához és személyiségéhez illő játékokkal könnyen bevonható a főzésbe, nem mellesleg pedig mindketten remekül fognak szórakozni közben – írja cikkében a Mindmegette.

Játékból valóság



A legtöbb gyereknek, sokszor még a fiúknak is, van babakonyhájuk és szeretnek is vele játszani. Érdemes úgy elővezetni az igazi főzés témát, hogy megbeszéljük a gyerkőccel, hogy „főzünk” valamit közösen a játékkonyhában és a rendelkezésre álló műanyag élelmiszerek és edények segítségével eljátsszuk, hogy hogyan készülne egy valódi étel. Másnap pedig élesben készítjük el ugyanazt a valódi konyhában. Így már nem lesznek tőle teljesen idegenek a lépések és élvezni fogja a sok újdonságot, amit a konyha rejt. Nem utolsósorban pedig máris lesz egy recept, amit megtanult.

Felvétel indul!

A tévében és az interneten az aranykorukat élik a főzős műsorok, különféle főzővideók. Ha a gyerekünk szeret szerepelni, kitalálhatunk közös főzőműsort, amit már egy mobiltelefon kamerájával is könnyen rögzíthetünk. Így könnyű lesz a gyereket a konyhába csábítani és mindez remek lehetőség arra, hogy megtanítsuk néhány fontos dologra. Sokkal jobban odafigyel majd arra, hogy például mi kell a tojásrántotta készítéséhez és hogyan kell megcsinálni, ha utána a filmben ő mutatja majd be mindezt a „nézőknek”.

A zsűri már készen áll

Szintén a tévéműsorok mintájára lehet olyat is csinálni, hogy a családtagok zsűrizik a közösen elkészített ételt. Ez extra motivációt és sikerélményt adhat a gyerekeknek és még szórakoztató is. Persze, akkor érdemes ezt választani, ha szereti az ilyenfajta játékokat. Esetleg, ha van színészi vénával megáldott családtag, eljátszhatja a gyerek kedvenc zsűritagját a tévéből.

Listázás

Vannak gyerekek, akik szeretnek rendszerezni. Lehet kezdeni a nulladik lépéssel is, azaz, miután kitaláltuk, hogy mit fogunk együtt elkészíteni, állítsuk össze közösen a bevásárló listát. Úgy is lehet, hogy először elmondja, hogy szerinte mi kell az adott ételbe, mi pedig kiegészítjük és elmagyarázzuk, hogy mi miért kell. Aztán jöhet a közös bevásárlás és a dolgok elpakolása (mit hova kell tenni). És csak ezután maga a főzés. Így a gyerkőc hamar otthonosan fog mozogni a konyhában és az ételek között. Ahol pedig jól érzi magát, ott szívesen tevékenykedik.

Az étterem hamarosan nyit

Be lehet vonni a kreativitást és az alkotást is. Sok gyerek imád rajzolni, dekorálni. Játszhatunk olyat, hogy az étkezőnk egy étterem és mi készítjük a mai ebédet. Ennek persze meg kell adni a módját, kell készíteni étlapot, szépen meg kell teríteni. Ha pedig ezek elkészültek a saját stílusa és ötletei szerint, motivált lesz az étel elkészítésében is.

Sokat segíthetnek a kedv meghozásában az alábbiak is:

– A gyerekek szeretik, ha vannak felnőttes dolgaik. Például motiválhatja őket a konyhai tevékenységek kipróbálásában, ha nekik is van saját kötényük, amit ilyenkor felvehetnek. Természetesen olyan, amit ők maguk választottak.

– Mindenképpen fontos, hogy a gyerekek a konyhában is kiélhessék a kreativitásukat, ezért érdemes nekik ilyen feladatokat választani. Például a sütemények készítését sütőformákkal biztosan élvezni fogják.

– Lényeges, hogy legyen sikerélményük. Persze a konyha veszélyes közeg, tehát figyelnünk kell, hogy minden rendben legyen. De ne álljunk ott a gyerek mögött és javítsunk ki minden egyes dolgot, amit csinál, mert elmegy a kedve az egésztől. Kezdetben nem az a fontos, hogy tökéletes legyen, amit csinál, hanem, hogy sikerélménye legyen, így legközelebb is lesz kedve a konyhában tevékenykedni.

– Egy idő után nehezíthetünk is, amikor már megvan a kellő magabiztosság rábízhatunk olyan dolgokat is, amiket korábban mi csináltunk vagy adhatunk önálló feladatokat, például, hogy ma ő egyedül készíti a reggelit, ezek is sikerélményt adnak és növelik a magabiztosságot.

Borítókép: illusztráció