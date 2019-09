Hogyan nyugtassuk le testünket sportolás után?

Azt tanultuk az iskolában, hogy a bemelegítés edzés vagy sportolás előtt meglehetősen fontos, de az edzés utáni nyugalmi állapot elérése legalább annyira az.

Azt tanították gyerekkorunkban, hogy a bemelegítés elengedhetetlen a sportolás előtt, mert előkészíti az izmainkat a terhelésre, és segít a sérülések megelőzésében. Ami még fontosabb, hogy emeli a pulzusszámot és gyorsítja a keringést, ezek szükségesek ugyanis a hatékony testmozgáshoz.

A szervezet „lehűtése” ugyanolyan fontos, mint annak bemelegítése. Ezzel megelőzhető a szédülés, segít visszaállítani a szívfrekvenciát a normális állapotba, és elkerülhető a krónikus vénás elégtelenség. Ez az állapot akkor következik be, ha a vér az ereket kitágítja egy hosszú edzés alatt, megnehezítve a dolgát abban, hogy a lábakból visszajusson a szívbe – írja a Theguradian alapján a hirado.hu.

Sok edző szerint a test nyugalmi állapotának elérése 3–10 percig kellene, hogy tartson, vagy addig, amíg nem érezzük, hogy elértük azt a pontot, ami után meg is állhatunk. Az, hogy mely területekre kell a hangsúlyt fektetni a test lenyugtatása közben, attól is függ, hogy a teste mely része lett jobban igénybe véve. Például, ha a lábaival dolgozott sokat, akkor az alsó végtagokat kell nyújtani vagy egy rövid sétát kell tenni.

A legjobb módja annak, hogy megmérje, eléggé lenyugodott-e a szervezete, ha a józan eszére hagyatkozik: ha azt érzi, hogy a pulzusa lelassult, az már elég. Ha pulzusmérőt visel, akkor pedig jelezni fog a szerkezet, hogy visszaállt a szívverése a normál tartományba.

Nincs olyan kutatás, amely azt támasztaná alá, hogy az edzés utáni nyújtás enyhíti az esetleges fájdalmakat, de ha azt érzi, hogy ez abban is segít, akkor csinálja. Ha tapasztal némi fájdalmat nyújtáskor, akkor hagyja abba. Ha a következő nap is van fájdalma, még fontosabb, hogy legközelebb alaposan melegítsen be.

